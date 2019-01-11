Son Dakika Haberleri: Çin Başbakanı Elon Musk'a Daimi Oturma İzni Teklif Etti

Çin Başbakanı Elon Musk'a Daimi Oturma İzni Teklif Etti

51 dakika önce

– Çin Başbakanı Li Keqiang ABD merkezli elektrikli araç şirketi Tesla CEO'su Elon Musk'a daimi oturma izni teklif etti.

Çin Başbakanı Elon Musk'a Daimi Oturma İzni Teklif Etti, System.String[]
– Çin Başbakanı Li Keqiang ABD merkezli elektrikli araç şirketi Tesla CEO'su Elon Musk'a daimi oturma izni teklif etti.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Keqiang ve Musk Tesla'nın Şangay'da Gigaactory 3 açılışında tanıştı. Musk, Çin'i çok sevdiğini ve daha sık ziyaret etmek istediğini söylerken, Keqiang "Eğer Çin'i çok seviyorsanız, size bir Çin yeşil kartı çıkarabiliriz" dedi.

Tesla'nın milyar dolarlık fabrikasının inşaatı, Tesla'nın üç ay önce 140 milyar dolar karşılığında Şangay'da bulunan araziyi satın almasıyla başlamıştı. Şirket, söz konusu fabrikada 10 yıl içerisinde yıllık 500 bin araç üretmeyi hedefliyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:07 Kaynak: DHA

Nicola Tesla, Elon Musk, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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