Çin Başbakanı, İstihdamı İstikrara Kavuşturmak İçin Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Çin Başbakanı, İstihdamı İstikrara Kavuşturmak İçin Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

08.05.2022 17:24
Çin Başbakanı, İstihdamı İstikrara Kavuşturmak İçin Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, mümkün olduğunca çok sayıda piyasa kuruluşuna yardım edilerek, istihdamlarını istikrara kavuşturmak ve iş imkanlarını büyütmek için çaba gösterilmesini istedi.

BEİJİNG, 8 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, mümkün olduğunca çok sayıda piyasa kuruluşuna yardım edilerek, istihdamlarını istikrara kavuşturmak ve iş imkanlarını büyütmek için çaba gösterilmesini istedi. Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Li bu açıklamalarını, Cumartesi günü Beijing'de düzenlenen istihdamı istikrara kavuşturma konulu, video ve telefon aracılığıyla katılım sağlanan ulusal bir konferansta yaptı. Li, yıllık istihdam hedefleri ve görevlerinin tamamlanmasını sağlamak için de çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Li'ye göre, Çin, önce istihdam politikasını uygulama çabalarını yoğunlaştırarak istihdamı ve ekonomiyi istikrarlı tutmayı hedefliyor. Başbakan Li, vergi ve ücret kesintileri gibi yükü hafifleten politikaların daha hızlı uygulanacağını böylece piyasa kuruluşlarına, özellikle orta ve küçük ölçekli firmalara ve serbest meslek sahibi bireylere, zorlukların üstesinden gelmeleri ve işlerini koruyabilmeleri için yardımcı olunacağını söyledi.

Li, daha fazla iş imkanı yaratmak amacıyla kitlesel girişimciliğin ve inovasyonun teşvik edileceğini ve platform ekonomisinin sağlıklı büyümesini geliştirmek için çaba gösterileceğini söyledi. Li ayrıca, üniversite mezunları ve göçmen işçiler de dahil olmak üzere iş arayan kritik önemdeki gruplar için istihdamı ve hizmetleri teşvik etmenin ve yoğun mesleki beceri eğitim hizmetleri vermenin önemini de vurguladı. Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua da Cumartesi günkü toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı. Hu, bu yıl istikrarlı bir başlangıç yapılmasına rağmen, Çin'in istihdamının yurtiçi ve yurtdışındaki birçok faktör yüzünden daha fazla risk ve zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti. Hu, ilgili birimleri istihdamı istikrara kavuşturmaya öncelik vermeye, istihdam hizmetlerini hedeflenen şekilde geliştirmeye ve istihdama dair bilgilerin doğru sunumunu güçlendirmeye çağırdı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Li Keqiang, Mayıs, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı, İstihdamı İstikrara Kavuşturmak İçin Çaba Gösterilmesi Çağrısı Yaptı - Son Dakika


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