Çin Başbakanı Li: "ASEAN, Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldi" - Son Dakika

Çin Başbakanı Li: "ASEAN, Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldi"

12.11.2020 12:35
Çin Başbakanı Li:

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirtti.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldiğini belirtti.

Li, Vietnam'ın dönem başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen 23'üncü ASEAN-Çin (10+1) Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya çapında ekonomilerin daralması ve ticaretin azalmasına karşın Çin ile ASEAN arasındaki ticaretin yılın ilk çeyreğinde büyüdüğünü ifade etti.

Çin-ASEAN ülkeleri yatırımlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttığını dile getiren Li, bu süreçte ASEAN'ın Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

Li, Çin ile ASEAN arasındaki ortaklıkların gelişmesinin karşılıklı yarar, iş birliği, dostluk, diyalog ve yakın iş birliklerinden kaynaklandığına işaret etti.

"Ekonomik iyileşmeyi teşvik ediyoruz"

Salgınla mücadelede, Çin ve ASEAN'ın iş birliğini güçlendirdiğini aktaran Başbakan Li, salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin üstesinden gelmek için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Li, taraflar arasındaki farklılıklar ve anlaşmazlıkların ortak zeminde istişare yoluyla çözülmesinin önemine vurgu yaparak, kalkınmada mesafe kat etmek için diyalog ve istişarede ısrarcı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Vietnam'ın ev sahipliğinde 37. ASEAN Zirvesi kapsamında çevirim içi yapılacak toplantılar 15 Kasım'a kadar sürecek.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı korumak amacıyla oluşturulan Birliğin, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya, Vietnam, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li: 'ASEAN, Çin'in en büyük ticaret ortağı haline geldi' - Son Dakika


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