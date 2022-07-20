Çin Başbakanı Li: Çin'in Genel Ekonomik Performansını İstikrara Kavuşturmak İçin Titiz Çalışmalara İhtiyaç Var - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li: Çin'in Genel Ekonomik Performansını İstikrara Kavuşturmak İçin Titiz Çalışmalara İhtiyaç Var

20.07.2022 13:05
Çin Başbakanı Li: Çin'in Genel Ekonomik Performansını İstikrara Kavuşturmak İçin Titiz Çalışmalara İhtiyaç Var

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü yaptığı açıklamayla Çin ekonomisinin bir bütün olarak aşağı yönlü baskılara karşı koyup dengeye kavuştuğunu ve tekrar yükselişe geçtiğini, ancak toparlanmanın henüz tam olarak yerleşmemesi nedeniyle genel ekonomik...

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü yaptığı açıklamayla Çin ekonomisinin bir bütün olarak aşağı yönlü baskılara karşı koyup dengeye kavuştuğunu ve tekrar yükselişe geçtiğini, ancak toparlanmanın henüz tam olarak yerleşmemesi nedeniyle genel ekonomik performansı istikrara kavuşturmak için halen titiz çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Li söz konusu açıklamayı Dünya Ekonomik Forumu'nun ev sahipliği yaptığı Küresel İş Liderleriyle Özel Sanal Diyalog toplantısında yaptı. Li, Kovid vakalarında görülen yeniden artışlar ve beklentilerin ötesindeki diğer faktörlerin etkisiyle Çin ekonomisi üzerindeki aşağı yönlü baskıların keskin şekilde arttığını ve önde gelen ekonomik göstergelerin Nisan ayında düşüş gösterdiğini ifade etti.

Li, Çin'in kararlı önlemlerle karşılık verdiğini, istikrarlı büyümeyi gündemin üst sıralarına koyduğunu, belirlenen politikaların başlangıç döneminde yoğun şekilde uygulanmasına çalıştığını, şirketlerin üzerindeki yükleri hafifletip canlılığa zemin hazırlamak üzere ekonominin istikrara kavuşturulmasına dönük politika önlemleri paketi açıklayıp uyguladığını sözlerine ekledi. Li, "Bu politikalar son derece hızlı şekilde sonuç verdi" diye konuştu. Başbakanın verdiği bilgilere göre Mayıs ayında önde gelen ekonomik göstergelerdeki düşüşte yavaşlama görüldü. Haziran'da ekonomi dengeye kavuştu ve toparlanmaya başladı. Önde gelen ekonomik göstergeler oldukça hızlı şekilde toparlandı ve pozitif bölgeye döndü. Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı önemli ölçüde düştü. Sonuç olarak GSYİH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre pozitif büyüme gösterdi ve yılın ilk yarısında yüzde 2,5 büyüdü. Li, "Bu başarının elde edilmesi hiç kolay olmadı" diye konuştu. Li, kısa süreli bir aşağı yönlü hareketin ardından yılın ilk yarısında dev Çin ekonomisinin oldukça hızlı şekilde istikrara kavuşup toparlanmasının, temel olarak istihdam istikrarının sağlanması için piyasa kuruluşlarını desteklemede ve geçinmenin sağlanması için fiyat istikrarının sürdürülmesinde sergilenen güçlü çabalara atfedilebileceğini söyledi. Bu çabalar, ekonomi için önemli destekler sağladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Li Keqiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li: Çin'in Genel Ekonomik Performansını İstikrara Kavuşturmak İçin Titiz Çalışmalara İhtiyaç Var - Son Dakika

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