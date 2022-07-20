Çin Başbakanı Li: Çin Sağlam Yasal Çerçeveyle Yönetilen Pazar Odaklı, Birinci Sınıf İş Ortamını Destekleyecek - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li: Çin Sağlam Yasal Çerçeveyle Yönetilen Pazar Odaklı, Birinci Sınıf İş Ortamını Destekleyecek

20.07.2022 13:05
Çin Başbakanı Li: Çin Sağlam Yasal Çerçeveyle Yönetilen Pazar Odaklı, Birinci Sınıf İş Ortamını Destekleyecek

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin sağlam bir yasal çerçeveyle yönetilen pazar odaklı, birinci sınıf bir iş ortamını desteklemeye kararlı olduğunu söyledi.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Salı günü yaptığı açıklamada, ülkesinin sağlam bir yasal çerçeveyle yönetilen pazar odaklı, birinci sınıf bir iş ortamını desteklemeye kararlı olduğunu söyledi. Li açıklamalarını Dünya Ekonomik Forumu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Küresel İş Liderleri ile Özel Sanal Diyalog'da yaptı. Li, vize ve Kovid test politikalarını istikrarlı bir şekilde geliştirmenin, uluslararası yolcu uçuşlarını düzenli bir şekilde sürdürmenin ve artırmanın da aralarında olduğu Kovid enfeksiyonlarına karşı güvenliği sağlama önceliğiyle birlikte Kovid kontrol tedbirlerini daha hedefli ve daha iyi ölçülü hale getireceklerini söyledi. "Tüm uluslararası öğrenciler isterlerse eğitimlerini sürdürmek amacıyla Çin'e dönebilirler, yurtdışındaki iş ve ticari faaliyetler ile işgücü hizmetleri için sınır ötesi seyahatler düzenli bir şekilde devam edecektir" diyen Li, bu adımın Çin ile tüm dünya arasındaki personel akışı, değişimi ve işbirliğini destekleyeceğini de sözlerine ekledi. Li, Çin'deki yabancı işletmelerin karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak yetkili Çin departmanları ve kuruluşlarının hizmet sunmak ve endişelerini gidermeye yardımcı olmak için özel bir mekanizma kurduğunu kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Li Keqiang, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li: Çin Sağlam Yasal Çerçeveyle Yönetilen Pazar Odaklı, Birinci Sınıf İş Ortamını Destekleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li: Çin Sağlam Yasal Çerçeveyle Yönetilen Pazar Odaklı, Birinci Sınıf İş Ortamını Destekleyecek - Son Dakika
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