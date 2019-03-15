Çin Başbakanı Li: "Çin ve ABD Ekonomileri Birbirinden Kopamaz"

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin ve ABD ekonomilerinin uzun yıllardır birbiriyle iç içe olduğunu, birbirinden kopmalarının ne gerçekçi ne de mümkün olduğunu söyledi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin ve ABD ekonomilerinin uzun yıllardır birbiriyle iç içe olduğunu, birbirinden kopmalarının ne gerçekçi ne de mümkün olduğunu söyledi.



Çin Başbakanı Li Keqiang, başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen yıllık meclis toplantılarının kapanışının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın toplantısında, Çin'in bu yıl için belirlediği yüzde 6-6,5 arasında büyüme hedefinin 2018'deki yüzde 6,6 büyüme ile uyumlu olduğuna işaret eden Başbakan Li, "Çin ekonomisinin istikrarlı büyümesini korumak başlı başına önemli bir ilerleme" ifadesini kullandı.



"Parasal genişlemeye gitmeyeceğiz"



Li, olası belirsizlikler karşısında munzam karşılık oranları ya da faizlere müdahale gibi enstrümanlara başvurabilecekleri bilgisini de verdi. Li, "Parasal genişlemeye gitmeyeceğiz, ancak reel ekonomiye etkili destekler sağlamaya çalışacağız" dedi. Li, meclis toplantısı esnasında onaylanan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun daha çok yabancı yatırımcı çekmeyi ve yabancı yatırımcıların meşru haklarını korumayı hedeflediğini dile getirdi.



Çin meclisinin onayladığı yasa, 1 Ocak 2020 itibarı ile yürürlüğe girecek. Yasayla Pekin yönetiminin Washington'un zorunlu teknoloji transferi ve piyasaya giriş kısıtlamaları gibi konulardaki eleştirilerine yanıt vermeyi hedeflediği belirtiliyor.



Ülkedeki iş ortamının geliştirilerek piyasaya canlılık katılacağının da altını çizen Li Keqiang, "Hükümetin reformları sayesinde iş ortamı son yıllarda çarpıcı bir gelişme kaydetmiş olsa da bu piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı" diye konuştu.



"Müzakerelerden iyi neticeler çıkmasını umuyoruz"



Diğer yandan, Çin Başbakanı Li, Çin ile ABD arasında devam eden ticaret müzakereleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Müzakerelerden iyi neticeler çıkmasını umuyoruz" dedi. Çin ile ABD ekonomilerinin uzun yıllardır birbiriyle iç içe durumda olduğunu ifade eden Li, iki ekonominin birbirinden kopmasının ne gerçekçi ne de mümkün olduğunu söyledi.



Diyaloğun sürmesi çağrısı



Basın toplantısında ABD ile Kuzey Kore liderleri arasındaki diyaloğa da değinen Li Keqiang, diyaloğun sürmesi çağrısı yaptı. Başbakan Li, iki tarafı da sabırlı olmaya ve mevcut fırsatları kullanmaya çağırdıklarını dile getirdi. Li, "Çin, nükleerden arınmış Kore Yarımadası hedefine bağlılığını sürdürüyor ve yarımadada barış ve istikrar olmasını umuyor. Bu duruşu hiçbir zaman değişmedi" diye konuştu.



Li Keqiang, Çinli teknoloji şirketlerinin diğer ülkeler için güvenlik riski oluşturduğu iddialarıyla ilgili soruyu da yanıtladı. Çin hükümetinin Çinli şirketlere başka ülkelerde 'casusluk yapma' talebinde bulunmadığını ve bulunmayacağını dile getiren Li, bu tür eylemlerin Çin yasalarıyla da bağdaşmadığını vurguladı. 5 Mart'ta başlayan yıllık meclis toplantılarında ülkenin en üst siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı delegeleri ile ülkenin en üst yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi üyeleri başkent Pekin'de toplandı. - PEKİN

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