Çin Başbakanı Li, ekonomik toparlanma için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" belirtti - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li, ekonomik toparlanma için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" belirtti

20.07.2022 09:01
Çin Başbakanı Li, ekonomik toparlanma için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" belirtti

Çin Başbakanı Li Kıçiang, yılın ilk yarısında Kovid-19 salgınlarının ve diğer beklenmedik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde yarattığı baskılar karşısında toparlanma sağlanması için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Çin Başbakanı Li Kıçiang, yılın ilk yarısında Kovid-19 salgınlarının ve diğer beklenmedik gelişmelerin ekonomik büyüme üzerinde yarattığı baskılar karşısında toparlanma sağlanması için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" söyledi.

Başbakan Li, Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel İş Liderleri Forumu'nun özel çevrim içi toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik göstergeler içinde istihdama ve fiyat istikrarına öncelik vereceklerini vurgulayarak büyüme hedefinde esneklik işareti verdi.

Konuşmasında Çin'de bahar aylarında yeniden ortaya çıkan salgınların ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artırdığına dikkati çeken Li, "Toparlanma henüz sağlam temellere oturmadı, genel ekonomik performansın istikrara kavuşması için zahmetli çabalara ihtiyaç var." dedi.

Li, nisanda ana ekonomik göstergelerde düşüş kaydedildiğini ancak alınan tedbirler sayesinde mayısta düşüşün yavaşladığını ve haziranda ekonominin yeniden toparlanma işaretleri gösterdiğini belirterek, Çin gibi büyük bir ekonominin yılın ilk yarısında kısa sürede düşüşten çıkarak büyüme doğrultusuna girmesinin, küçük ve orta ölçekli işletmeler gibi piyasa aktörlerini destekleyen politikalarla istihdamın korunması ve fiyat istikrarının sağlanarak hane halkının geçim koşullarının sürdürülmesi sayesinde olduğunu vurguladı.

Çin'in makro ekonomik politikalarda tutarlılığı ve hedeflerini koruyarak yıl genelinde kalkınmada olumlu sonuçlar elde etmeyi beklediğini ifade eden Li, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ana ekonomik göstergelerin makul seviyede tutulmasında en önemli unsur istihdamın ve fiyat istikrarının korunması. İstihdam görece yeterli seviyede olduğu, hane halkı gelirlerinin arttığı ve fiyatlar istikrarlı olduğu sürece, hedeflenenden daha yüksek ve düşük büyüme oranları kabul edilebilir."

Büyüme yılın ilk yarısında yıl sonu hedefinin altında kaldı

Çin ekonomisi, yılın ilk altı ayında yüzde 2,5 büyüme kaydederken büyüme, hükümetin "yıllık yüzde 5,5 civarında" belirlediği 2022 hedefinin altında kaldı.

Nisanda başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Ülkede, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle nisanda sanayi üretimi, perakende satışlar, otomobil satışları, gayrimenkul yatırımları, imalat ve hizmetler sektöründeki ekonomik etkinlikler azalmıştı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydederken, ikinci çeyrekteki büyüme oranı yüzde 0,4'e düşmüştü.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li, ekonomik toparlanma için 'zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu' belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li, ekonomik toparlanma için "zahmetli çabalara ihtiyaç olduğunu" belirtti - Son Dakika
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