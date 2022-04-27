Çin Başbakanı Li İstihdamı İstikrarlı, Lojistiği Sorunsuz Tutmanın Önemini Vurguladı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li İstihdamı İstikrarlı, Lojistiği Sorunsuz Tutmanın Önemini Vurguladı

27.04.2022 23:38
Çin Başbakanı Li İstihdamı İstikrarlı, Lojistiği Sorunsuz Tutmanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, istikrarlı bir istihdam ve ekonomik performans sağlamak için somut çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, istikrarlı bir istihdam ve ekonomik performans sağlamak için somut çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Devlet Konseyi yürütme toplantısına başkanlık eden Li, pandeminin kontrol altına alınmasıyla sorunsuz işleyen bir lojistiğin koordinasyonu önündeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret etti. Toplantıda, istihdamı istikrarlı tutmanın, büyük ekonomik göstergeleri uygun aralıkta tutmanın temel dayanağı olduğu kaydedildi. Toplantıda ayrıca, başta lojistik hizmet zincirleri ve tedarikçileri ile Kovid ile mücadeleye yönelik tedarik sağlayıcıları açısından hayati önem taşıyanlar olmak üzere şirketlerin üretimi sürdürmelerine yardımcı olacak tedbirler alınması yönünde çağrıda bulunuldu. Toplantıda Çin'in, virüsten etkilenen bütün küçük, mikro ve orta büyüklükteki firmalar ve münferit işletmelere verilen belirli sigorta primlerinin ödemelerini erteleme politikasıyla, piyasa kuruluşlarını, personelini elinde tutma konusunda desteklemeye çalışacağı belirtildi.

Toplantıya göre girişimciliğin özendirilmesi gibi yollarla daha fazla istihdam yaratılması için çaba sarf edilecek. Ülke, üniversite mezunlarına staj olanağı sağlayan firmalara devlet yardımı sağlayacak ve göçmenişçilere istihdamı artırmak amacıyla kırsal alanlarda bir dizi altyapı projesi başlatacak.Toplantıda, üniversite mezunlarının pozisyonlarını almalarına yardımcı olmak için istihdam hizmetlerinin iyileştirileceği belirtildi. Yetkililer, öğrenci kredilerinin geri ödenmesinin ertelenmesi ve işsizlere geçici ödenekler sağlanması gibi diğer destekleyici tedbirleri de uygulayacak. Toplantıda ayrıca, her seviyeden hükümetlerin yıllık istihdam yaratma hedeflerini tutturma çabalarını hızlandırmaları talep edildi. Toplantıda Kovid-19'un kontrol altına alındığı bir dönemde ulaşım ve lojistiğin düzeltilmesi konusunda ise, ülkenin temel ulaşım ağlarının verimli çalışmasını sağlamaya dönük çabalar vurgulandı. Toplantıda, otoyol oy verme merkezleri ve hizmet alanlarının halka açık kalması gerektiği, ayrıca teslimat şirketlerinin faaliyet kapasitesini artırmaya teşvik edileceği belirtildi. Toplantıya göre ülke, pandemi nedeniyle sekteye uğrayan ulaştırma hizmetleri istasyonları tarafından sürdürülen faaliyetlere verilen desteği artırmalı ve tarım ürünlerinin sorunsuz şekilde naklini sağlamalı. Toplantıda, kilit alanlardaki lojistiğin yanı sıra günlük ihtiyaç malzemelerinin nakliyesi, tedarik zincirleri ve dış ticaret mallarındaki hayati ürünlerin güvenceye alınacağı bildirildi. Ülke ayrıca, ekspres teslimat hizmetlerinden elde edilen uygun gelirlere uygulanan katma değer vergisinden muaf tutma ile nakliye ve depolama sektörleri için yeniden borçlanma fırsatının verilmesi gibi önlemler yoluyla yük taşımacılığı firmalarına desteği artıracak. Ülke genelinde kabul edilen araçlara yönelik seyahat izinleri hızlı şekilde verilirken, kamyon şoförlerine güzergahları boyunca ücretsiz Kovid-19 testi yapılacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, TEM Otoyolu, İstihdam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li İstihdamı İstikrarlı, Lojistiği Sorunsuz Tutmanın Önemini Vurguladı - Son Dakika


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