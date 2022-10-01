Çin Başbakanı: Çin Yabancı Yetenekler İçin Uygun Koşullar Sağlayacak

Çin Başbakanı Li Keqiang, Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in yabancı yeteneklerin ülkede çalışması için uygun koşullar ve kaliteli hizmetler sağlayacağını, araştırma ortamlarına ve inovasyon platformlarına daha fazla destek vereceğini söyledi.

Li açıklamalarını, Çin hükümeti tarafından her sene Çin'deki seçkin yabancı uzmanları onurlandırmak için verilen Dostluk Ödülü'nü 2022 yılında alan yabancı uzmanlarla biraraya geldiği Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda yaptı.

Çin Başbakanı, yabancı uzmanların Çin'in reformuna, dışarıya açılımına ve Çin ile yabancı ülkeler arasındaki alışverişe yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti.

Çin'in hala dünya çapında en büyük gelişmekte olan ülke olduğunu ve modernizasyonunun uzun ve zorlu bir görev olmayı sürdürdüğünü kaydeden Li, uluslararası durum nasıl değişirse değişsin Çin'in işlerini iyi yürütmeye ve Çin halkı için iyi bir yaşam sağlamaya odaklanacağını ifade etti.

Li, bu sene beklenmedik etkenler nedeniyle Çin ekonomisinin yeni bir aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kaldığını fakat genel olarak istikrarlı bir toparlanma gösterdiğini söyledi.

Çin Başbakanı, "Ekonomiyi uygun bir aralıkta tutarak sürdürülebilir ve sağlam ekonomik kalkınmayı destekleyecek güvene ve yeteneğe sahibiz" dedi.

Çin'in hızlı gelişimini reform ve dışa açılmaya borçlu olduğuna işaret eden Li, Çin'in reformu derinleştirmeye, daha fazla dışa açılmaya ve büyümeye güçlü bir ivme kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

Li, "Yetkileri devretmek, yönetimi kolaylaştırmak ve devlet hizmetlerini en uygun hale getirmek, her tür piyasa kuruluşuna eşit muamelede bulunmak ve piyasa odaklı ve hukuka dayalı bir uluslararası iş ortamını desteklemek amacıyla reformları devamlı derinleştireceğiz" dedi.

Çin Başbakanı, ülkesinin daha açık bir tavırla bilimsel ve teknolojik inovasyon alanında dünya genelinde işbirliğini teşvik edeceğini ve dünyaya fayda sağlamak için inovasyon başarılarını destekleyeceğini de sözlerine ekledi.

Yabancı uzmanların Çin ile dünya arasındaki dostluk ve önemli bağların elçileri olduğunu vurgulayan Li, Çin'in yabancı uzmanları ülkenin modernleşme hamlesine farklı şekillerde katılmaya davet ettiğini söyledi.

Ödül alan kişiler, Li'ye ve Çin hükümetine teşekkür ederek Çin'in gelişimine ve Çin ile dünya arasındaki değişimlere katkıda bulunmaya devam etme isteklerini ifade ettiler.

Yabancı uzmanlar daha sonra Li'nin davetiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlamak için bir resepsiyona katıldı.

Toplantıya başbakan yardımcıları Han Zheng ve Liu He de katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Liu, Dostluk Ödülü kazananlara ödüllerini sundu ve yine Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde bir konuşma yaptı.

Bu sene bu ödülü 21 ülkeden 49 yabancı uzman aldı.

Dostluk Ödülü, Çin'in modernleşme hamlesine önemli katkılarda bulunan yabancı uzmanlara verilen en yüksek ödül olma özelliğini taşıyor. 1991'de verilmeye başlamasından beri bu ödülü toplam 1.848 yabancı uzman aldı