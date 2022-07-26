Çin Başbakanı, Sri Lanka'nın Yeni Başbakanı'na Tebriklerini Yolladı

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Keqiang, Salı günü bir mesaj göndererek Sri Lanka'nın yeni başbakanı olan Dinesh Gunawardena'yı tebrik etti. Li mesajında Çin ile Sri Lanka'nın derinlikli geleneksel dostluklarının tadını çıkardığını ve dostane komşular ile stratejik işbirliği ortakları olduklarını kaydetti. "Diplomatik bağların 65 yıl önce kurulmasından bu yana, taraflar birbirine her zaman saygılı ve eşit davrandı, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak güçlendirdi ve iki tarafa da yarar sağlayan işbirliğini teşvik edip zorluklar ile sıkıntılarla başa çıkmak için el ele verdi" diyen Li, ikili ilişkilerin de sağlam ve istikrarlı bir gelişim gösterdiğini sözlerine ekledi. Li, Çin tarafının Çin ile Sri Lanka arasındaki dostane işbirliğini sıkı bir şekilde desteklemeye, karşı karşıya oldukları mevcut zorluklar konusunda Sri Lanka halkı ile empati kurmaya ve kapasitesi dahilinde onlara destek ile yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu ifade etti. Çin Başbakanı, gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmayı ve karşılıklı desteği güçlendirmek ve iki ülke ile halklarına daha fazla fayda sağlamak için çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmek adına Başbakan Gunawardena ile birlikte çalışmak istediğini de belirti.