ÇİN BAŞKANSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

URUMÇİ'de 2009 yılındaki olaylar Çin Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.

Çok sayıda Doğu Türkistanlı'nın katıldığı protestoda, "Hak, Hukuk, Adalet, Türkistan'a Hürriyet", "Zalim Çin Hesap Verecek" şeklinde slogan attı. Gruptakilerin Doğu Türkistan bayrağı taşıdığı görüldü.

Daha sonra Uluslararası Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan basın açıklaması yaptı. Oğuzhan, basın açıklamasında, "5 Temmuz katliamından bu güne kadar 12 sene boyunca soykırım ve asimilasyon politikaları artarak devam etmekte. 2016 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping sözde ırkçılık, bölücülük ve terör karşıtı propagandalarıyla, kökünden kazıma, tamamen yok etme politikası kapsamında Doğu Türkistan'da kurulan NAZİ toplama kamplarında günümüze kadar 8 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı rızası dışında tutulmuştur. Bölge halklarından çıkan dini alimler, akademisyenler, aydınlar, sanatçılar ve tolumun her kesimini zorla fabrikalarda köle işçi olarak çalışmaya mecbur bırakmaktadır" dedi.

Açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.