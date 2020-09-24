Cin Baskını - Son Dakika

Cin Baskını
Kadir Genç'in yönetmenliğini üstlendiği; Yağmur Çapal, Neslişah Ertürk, Göknil Gök ve Uğur Elaldı'nın oynadığı yerli korku filmi "Cin Baskını", okul arkadaşının başarılarını kıskanan bir kızın ona karşı farklı büyülere başvurmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Kadir Genç'in yönetmenliğini üstlendiği; Yağmur Çapal, Neslişah Ertürk, Göknil Gök ve Uğur Elaldı'nın oynadığı yerli korku filmi "Cin Baskını", okul arkadaşının başarılarını kıskanan bir kızın ona karşı farklı büyülere başvurmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
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