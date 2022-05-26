Çin Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

26.05.2022 12:49
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir gurup, Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti.

Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir gurup, Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti.

Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği  üyeleri Sarıyer'de bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplandı. Gruptakiler Çin Hükümeti'nin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları sloganlar atarak protesto etti. Polis herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Toplanan kalabalık, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel sekreteri Nurettin İzbasar'ın okuduğu basın açıklamasının ardından olaysız bir şeklide dağıldı.


Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem
YORUMLAR
500
Çin tüm Mağrib ülkeleri için 'birincil ticari ortak' olma yolunda Çin tüm Mağrib ülkeleri için 'birincil ticari ortak' olma yolunda Uygur Türkleri, Yakınlarından Haber Almak İçin Çin Büyükelçiliği Önünde Toplandı, İyi Partililer Ailelere Destek Verdi Uygur Türkleri, Yakınlarından Haber Almak İçin Çin Büyükelçiliği Önünde Toplandı, İyi Partililer Ailelere Destek Verdi
Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Sarıyer, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika


Son Dakika
12:54 14 yaşındaki kız öğrencisine cinsel istismardan yargılanan öğretmenin akıl almaz sözlerine hakim sert tepki gösterdi
12:21 Kansere yakalanan Billur Kalkavan, takipçilerine seslendi: Sizden rica ediyorum ilaç, bitki, doktor önermeyin
12:14 Kate Moss'tan Amber Heard'in, "Depp, onu da merdivenlerden attı" iddiasına yalanlama: Merdivenlerden kendim düştüm
12:05 ABD'de 19'u çocuk 21 kişinin katledildiği terör saldırısında kan donduran iddia! "40 polis saldırı bitene kadar hiçbir şey yapmadı"
11:54 Kaçan balık büyük oldu! Fenerbahçe'nin Kerem'i Galatasaray'a kaptırdığı ortaya çıktı
10:57 Uzmanlar sokakta satılan yiyeceklere karşı vatandaşları uyardı
11:08 Şehidimizin kanı yerde kalmadı! Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristi hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
11:08 Mesut Özil'in Fener'den ayrılmaya niyeti yok! Özil'in menajeriyle görüşen Ali Koç'u kızdıran sözler...
11:03 Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'dan dikkat çeken çıkış: Artık Polonya ile ilgileniyorum
10:59 26 Mayıs'ta gram altın fiyatı 974 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 13:05:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Başkonsolosluğu önünde eylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement