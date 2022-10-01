Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen eylem saat 11.00'de Tarabya'da bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde başladı. Çin Halk Cumhuriyeti 'nin kuruluş tarihi olan 1 Ekim 1949'u işgalin başlangıcı olarak kabul eden Uygur Türkleri, Çin'in politikalarını eleştirdi. Grup yaşanan zulmün derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Sloganlar atarak sesini duyurmaya çalışan topluluk okunan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Uygur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO - Son Dakika

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