ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

DOĞU Türkistan'ın Çin tarafından işgal edilmesinin 73'üncü yıl dönümünde Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri eylem yaptı.
Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği tarafından düzenlenen eylem saat 11.00'de Tarabya'da bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde başladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 1 Ekim 1949'u işgalin başlangıcı olarak kabul eden Uygur Türkleri, Çin'in politikalarını eleştirdi. Grup yaşanan zulmün derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Sloganlar atarak sesini duyurmaya çalışan topluluk okunan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.
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