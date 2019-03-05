Çin Başkonsolosluğu Yeniden Açılmalıdır"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Rıfat Mutlu
, Çin
'in geçici olarak kapatma kararı aldığı İzmir Başkonsolosluğunun yeniden açılması gerektiğini belirtti.
Mutlu, yaptığı açıklamada Çin Halk Cumhuriyeti
İzmir Başkonsolosluğu'nun kapanmasının İzmir için önemli bir kayıp olduğunu ifade etti.
Başkonsolosluğun ne zaman açılacağının belirsiz olduğunu savunan Mutlu, "Olayı daha da ciddi hale getiren kapanmanın tam da Başkonsolosluğun Türk vatandaşlarına doğrudan İzmir'den vize verme yetkisine kavuştuğu bir zamanda gerçekleşmesi." ifadelerinde bulundu.
Çin'in Türkiye
ekonomisi açısından çok önemli bir ortak olduğuna vurgu yapan Mutlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Zorlukları aşmak için Çin'le birlikte yapacağımız büyük girişimler önümüzde durmaktadır. Vatan Partisi, her iki tarafa da mutlaka gerçekleşecek bir proje sunuyor: İzmir'i Kuşak-Yol girişiminin Batı terminali yapmak. Çandarlı
Limanı gibi büyük bir olanağa sahibiz. Çinli muhataplarımıza Çandarlı'nın Pire'ye karşı bir seçenek olduğunu, Türkiye'nin de Yunanistan
'dan çok daha güvenilir bir ortak olduğunu anlatıyoruz. Türkiye Avrasya
'nın, Yunanistan ise Atlantik'in parçasıdır."