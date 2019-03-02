Son Dakika Haberleri: Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti

Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti

35 dakika önce

Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, başkonsolosluğun kapatılması kararının ardından kente veda etti.

Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti, System.String[]
Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, başkonsolosluğun kapatılması kararının ardından kente veda etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:10 

Ekonomi
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