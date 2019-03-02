Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
35 dakika önce
Çin'in İzmir Başkonsolosu Zengxian Liu, başkonsolosluğun kapatılması kararının ardından kente veda etti.
Çin
'in İzmir
Başkonsolosu Zengxian Liu, başkonsolosluğun kapatılması kararının ardından kente veda etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:10
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