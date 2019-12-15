Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı - Son Dakika

Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı

6 saat önce

Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını duyurdu.

Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı, System.String[]

Çin, ABD'den ithal edilen ürünlere yüzde 5 ve 10 düzeyinde uygulanması planlanan ilave vergilerin askıya alındığını duyurdu.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Vergisi Komisyonundan yapılan açıklamada, 15 Aralık itibarıyla ABD'den ithal edilen mallara yüzde 5 ve 10 oranlarında uygulanması planlanan ilave tarifelerin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Söz konusu tarife uygulamasının ABD'den ithal edilen otomotiv ve yedek parçalarını kapsadığı, diğer ürünlere uygulanan vergilerin devam edeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Çin, ABD ile eşit ve karşılıklı saygı temelinde, ortak çaba harcamayı, tarafların birbirlerinin önemli endişelerini uygun şekilde çözmesini, iki ülke ticari ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmesini teşvik etmeyi umuyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içinde, Çin ile çok geniş kapsamlı birinci faz ticaret anlaşması üzerinde mutabık kaldıklarını, Pekin yönetiminin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok ürünün büyük miktarda satın alımı için anlaştıklarını açıklamıştı.

Trump, Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonundan yetkililer Trump'ın ardından yaptıkları ortak açıklamayla, "birinci aşama" olarak nitelendirilen ticaret anlaşmasının teknoloji transferi, fikri mülkiyet hakları, gıda ve tarım ürünlerini, döviz kurlarını kapsayacağını belirtmişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de dün, söz konusu anlaşmanın birinci aşamasını "Herkes için iyi haber." ve "Küresel ticaretin istikrarına katkıda bulunacak." ifadeleriyle değerlendirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD, teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç gönderdi
Ceren'in katilinin yargılaması 23 Aralık'ta başlayacak Beyaz tayt giyen Jennifer Lopez, kusursuz fiziği ile hayran bıraktı Çin'den skandal karar! Mesut Özil yasağı uyguladılar

Son Dakika Haberleri
18:20 Amatör maçta 9 kırmızı çıktı, maç yarıda kaldı - Son Dakika
18:20 Iğdır'da üniversite öğrencileri, kadına şiddete karşı pedal çevirdi - Son Dakika
18:18 Mevsimlik işçiler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:17 İzmirli kadınlardan danslı protesto - Son Dakika
18:13 Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]