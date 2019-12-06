Son Dakika Haberleri: Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor
Son Dakika Ekonomi Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor - Son Dakika Ekonomi

Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor

6 saat önce

Çin, ABD'den gelen "bazı" soya fasulyesi ve domuz ürünleri üzerindeki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını değerlendiriyor.

Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor, System.String[]

Çin, ABD'den gelen "bazı" soya fasulyesi ve domuz ürünleri üzerindeki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını değerlendiriyor.

Yerel medyaya göre Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimlerin azalmasına paralel olarak, Çin yönetimi ABD'den gelen bazı soya fasulyesi ve domuz ürünlerine uygulanan tarifelerin hafifletilmesini düşünüyor.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Konseyin Gümrük Tarife Komisyonu, bazı soya fasulyesi, domuz ve kurumların başvuruları kapsamında diğer bazı ürünlerin tarifelerden muaf tutulması için çalışmalar yapıyor."


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Maliye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlıktan Real Madrid açıklaması
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:34:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]