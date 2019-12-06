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Çin bazı ABD ürünlerinin tarifelerden muaf tutulmasını değerlendiriyor
6 saat önce
Çin, ABD'den gelen "bazı" soya fasulyesi ve domuz ürünleri üzerindeki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını değerlendiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:22 Kaynak: DHA
Çin, ABD'den gelen "bazı" soya fasulyesi ve domuz ürünleri üzerindeki ek gümrük vergilerinin kaldırılmasını değerlendiriyor.
Yerel medyaya göre Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki gerilimlerin azalmasına paralel olarak, Çin yönetimi ABD'den gelen bazı soya fasulyesi ve domuz ürünlerine uygulanan tarifelerin hafifletilmesini düşünüyor.Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Konseyin Gümrük Tarife Komisyonu, bazı soya fasulyesi, domuz ve kurumların başvuruları kapsamında diğer bazı ürünlerin tarifelerden muaf tutulması için çalışmalar yapıyor."
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