Çin Bazı BM Uzmanlarının Kendisine Karşı "Siyasi Araç" Olduklarını Söyleyerek Kınadı

CENEVRE, 11 Haziran (Xinhua) -- Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler'deki (BM) Çin heyeti, Cuma günü bazı BM uzmanlarının Çin'e yönelik suçlamalarını, yetkilerini kötüye kullanmaları ve "Çin karşıtı güçlerin siyasi bir araç" olarak hareket etmelerini gerekçe göstererek reddetti. Çin heyetinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Çin'in çok büyük insan hakları başarılarının görmezden gelindiği, bu BM uzmanlar grubunun ABD'nin de aralarında olduğu Batılı ülkeler ve Çin karşıtı güçler tarafından üretilen "yalanları ve dezenformasyonları" onayladıkları ifade edildi. Açıklamada, "Yetkilerini kötüye kullandılar ve İnsan Hakları Konseyi'nin 50. oturumunun arifesinde, ABD'nin Çin'i kontrol altına alma stratejisine ve hegemonya, güç siyasetinin çıkarlarına hizmet etmek amacıyla İnsan Hakları Konseyi'ni alıkoymak adına boş bir girişimle Çin'e iftira atmak için ABD ile işbirliği yapmayı seçtiler" denildi.

Cuma günü birkaç BM uzmanı, Çin'i "BM insan hakları sistemiyle tam işbirliği yapmaya" ve "önemli insan hakları ihlalleri ve temel özgürlüklerin bastırılması" konusunda "bağımsız uzmanlara engelsiz erişim" vermeye çağıran bir bildiri yayınlamıştı. Çin heyeti, "Batı dogmasını başkalarına empoze etme" girişiminin ve "insan haklarını kötü bir niyetle siyasallaştırma ve araçsallaştırma eylemlerinin" BM insan hakları uzmanları sisteminin güvenilirliğine ciddi bir şekilde zarar verdiğini söyledi. Çin heyeti, eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde, Çin'in diğer bütün taraflarla aktif olarak insan hakları alanında diyalog ve işbirliğini yürütmeye hazır olduğunu ifade etti. Bununla birlikte açıklamada "İnsan hakları bahanesiyle ülkelere yönelik alçakça siyasi manipülasyon, ahlaksız saldırılar, karalamalar ve iç işlerine müdahaleye karşıyız" denildi.

Açıklamada, Çin halkının ülkelerinin insan hakları alanındaki başarılarından "büyük gurur duyduğunu" belirtilerek "Bulutların güneşi gölgeleyemeyeceği ve yalanların Çin'in insan hakları başarılarını inkar edemeyeceği" ifade edildi. Açıklamaya göre, Çin kendi ulusal koşullarına uygun bir insan hakları geliştirme yolunu takip etmeye, insanlığın ortak değerlerini desteklemeye, aktif bir şekilde uluslararası alışveriş ve işbirliğini yürütmeye, küresel insan haklarının sağlıklı gelişimini teşvik etmeye devam edecek.