Çin, bazı gümrük vergilerini kaldıracak

Çin 2019'da, hayvan yemlerinde kullanılan değişik küspelere uygulanan ithalat vergileri de dahil olmak üzere, bir dizi malın ithalatı ve ihracatındaki gümrük vergilerini kaldırarak, ABD ile ticaret gerilimi sürerken, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve ihracatı artırmayı planlıyor.

Çin 2019'da, hayvan yemlerinde kullanılan değişik küspelere uygulanan ithalat vergileri de dahil olmak üzere, bir dizi malın ithalatı ve ihracatındaki gümrük vergilerini kaldırarak, ABD ile ticaret gerilimi sürerken, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve ihracatı artırmayı planlıyor.

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