Son Dakika Haberleri: Çin, bazı gümrük vergilerini kaldıracak

Çin, bazı gümrük vergilerini kaldıracak

58 dakika önce

Çin 2019'da, hayvan yemlerinde kullanılan değişik küspelere uygulanan ithalat vergileri de dahil olmak üzere, bir dizi malın ithalatı ve ihracatındaki gümrük vergilerini kaldırarak, ABD ile ticaret gerilimi sürerken, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve ihracatı artırmayı planlıyor.

Çin, bazı gümrük vergilerini kaldıracak, System.String[]
Çin 2019'da, hayvan yemlerinde kullanılan değişik küspelere uygulanan ithalat vergileri de dahil olmak üzere, bir dizi malın ithalatı ve ihracatındaki gümrük vergilerini kaldırarak, ABD ile ticaret gerilimi sürerken, hammadde tedarikini güvence altına almayı ve ihracatı artırmayı planlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:13 

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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