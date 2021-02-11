Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı - Son Dakika
BBC

Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı

11.02.2021 23:07
Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı, System.String[]

Çin, İngiliz yayın kuruluşu BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasına bundan böyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin, İngiliz yayın kuruluşu BBC World News kanalının ülkede yayın yapmasına bundan böyle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Çin Devlet Film, TV ve Radyo İdaresi'nden Perşembe günü yapılan açıklamada, "ciddi içerik ihlalleri"nden söz edilerek, BBC gazeteciliğinin tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği iddia edildi.

Çin, koronavirüs salgını ve etnik Uygur Türklerine yönelik uygulamalara dair BBC'nin haberlerini eleştirdi.

BBC ise yaptığı açıklamada Çin'in bu kararının "hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Çin'de yayınları düzenleme ve denetlemekten sorumlu devlet kurumu, BBC World News'un Çin ile ilgili haberlerinin yayın ilkelerini "ciddi bir şekilde ihlal ettiğini" belirterek, bu ihlaller arasında "haberlerin doğru ve adil bir şekilde verilmesi" ilkesi ile "Çin'in ulusal çıkarlarına zarar vermemesi" ilkesinin de bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, BBC'nin bir yıl daha yayın yapma başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtildi.

BBC'den yapılan açıklamada ise "Çinli yetkililerin bu yönde adım atmaya karar vermelerini hayal kırıklığı ile karşılıyoruz. BBC dünyanın en güvenilen uluslararası haber yayıncısıdır ve dünyanın her tarafından haberlere, adil ve tarafsız bir şekilde, korkmadan veya kollamadan yer vermektedir" denildi.

BBC World News televizyon kanalı, dünya çapında İngilizce yayın yapıyor. Kanalın finansmanı ticari gelirlerden karşılanıyor.

Çin'de ise kanalın yayın alanı oldukça sınırlı. Sadece uluslararası oteller ve bazı diplomatik yerleşkelerde izlenebiliyor. Yani Çin vatandaşlarının çoğu bu yayınları izleyemiyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Çin'in bu kararını "medya özgürlüğünü engelleyen kabul edilmez bir adım" olarak değerlendirdi.

Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı

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Son Dakika Dünya Çin, BBC World News yayınlarını yasaklama kararı aldı - Son Dakika Dünya

BBC

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