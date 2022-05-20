Çin, Beş Yıl Üstü Vadeli Kredi Ana Faiz Oranını Düşürdü - Son Dakika
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Çin, Beş Yıl Üstü Vadeli Kredi Ana Faiz Oranını Düşürdü

20.05.2022 14:56
Çin, Beş Yıl Üstü Vadeli Kredi Ana Faiz Oranını Düşürdü

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cuma günü, ekonomiyi desteklemek amacıyla son hamle olarak piyasa bazlı gösterge kredi verme ana faiz oranını düşürdü.

Ulusal Bankalararası Fonlama Merkezi'ne göre, birçok borç verenin ipotek oranlarını dayandırdığı beş yıllık kredi ana faiz oranı (LPR), 15 baz puan düşüşle yüzde 4,45'e indirildi.

Ülkenin merkez bankası tarafından oranları açıklamaya yetkili olan merkez, bir yıllık LPR'nin bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 3,7 seviyesinde kaldığını bildirdi.

Bu indirim, Ocak ayında hem bir yıllık hem de beş yılı aşan vadelerdeki faiz oranlarında yapılan indirimlerin ardından geldi.

Çin Minsheng Bankası baş analisti Wen Bin'e göre bu, Çin'in reel ekonomiyi daha iyi destekleme, efektif talebi artırma ve ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturma çabalarını yansıtıyor.

Wen, ülkenin zor durumdaki endüstrilere ve şirketlere desteği artırmak için para politikalarını kullanmaya devam etmesini böylece ekonominin makul bir aralıkta işlemesini bekliyor.

Çin Başbakanı Li Keqiang Çarşamba günü, ekonomiyi istikrara kavuşturmak amacıyla makro politikaların uygulanmasına yönelik çabaların artırılması çağrısında bulunmuş ve piyasa varlıklarının büyümesini istikrara kavuşturma çabalarına dikkat çekmişti.

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Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi Çin Merkez Bankası'ndan faiz indirimi Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı Büyük Çin Bankalarının Küçük İşletmelere Verdiği Kapsayıcı Krediler İlk Çeyrekte Arttı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kredi, Borç, Güncel, Son Dakika

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