Çin, Beyan Edilen 5g Patentleri Konusunda Dünyanın Bir Numarası Olmayı Sürdürüyor

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin yayınladığı yeni rapora göre, 5G teknolojisi üzerine standarda esas patentlerin yaklaşık yüzde 40'ına sahip olan Çin, dünya sıralamasının zirvesindeki konumunu sürdürüyor. An itibariyle dünya genelinde 5G için aralarında 47.000'e yakın patent ailesi de bulunan 210.000'den fazla standarda esas patent beyan edildi. Raporda, 18.728 patent ailesi beyan eden Çin'in dünya genelindeki toplamın yüzde 39,9'unu elinde tuttuğu ve onu yüzde 34,6 ile Amerika Birleşik Devletleri'nin, yüzde 9,2 ile de Güney Kore'nin takip ettiği kaydedildi. Patent ailesi, aynı ya da benzer teknik içeriği kapsayan patent başvurularının bir araya getirilmesinden oluşuyor. Çinli teknoloji şirketi Huawei 6.583 patent ailesi beyan ederken, toplamın yüzde 14'ünü elinde tutarak küresel başvurucular arasında liderliğe yerleşti. Raporda aynı zamanda dünya sıralamasındaki ilk 15 başvurucu arasında yedi Çinli şirketin bulunduğu, ABD, Japonya, Avrupa ile Güney Kore'den de ikişer şirketin yer aldığı belirtildi.