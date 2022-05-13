Çin, Biden'ın ASEAN buluşması öncesinde ABD'ye "ateşle oynama" uyarısı yaptı - Son Dakika
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Çin, Biden'ın ASEAN buluşması öncesinde ABD'ye "ateşle oynama" uyarısı yaptı

13.05.2022 11:04
Çin, Biden'ın ASEAN buluşması öncesinde ABD'ye "ateşle oynama" uyarısı yaptı

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Washington'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleriyle yapacağı zirve öncesinde, "Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaması" uyarısında bulundu.

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Washington'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) liderleriyle yapacağı zirve öncesinde, "Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaması" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölge dışı bir ülke olarak bölgede barışı ile kalkınmayı teşvik edici olumlu ve yapıcı rol oynaması gerektiğini belirtti.

Cao, "(ABD) iş birliği adı altında diğerlerini taraf seçmeye zorlamaktan veya Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren konularda ateşle oynamaktan kaçınmalı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'ın Hint-Pasifik Politikası Koordinatörü Kurt Campbell'ın, zirve öncesinde "ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediği, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğu fakat olası provokatif adımları caydırma arzusunu açıklığa kavuşturmayı istediği" şeklindeki sözlerine yanıt veren Cao, "(ABD), Tayvan ile bağlantılı sorunları istismar ederek Çin'i çevrelemeyi amaçlayan siyasi manipülasyon girişimine son vermelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Biden'ın ASEAN buluşması öncesinde ABD'ye 'ateşle oynama' uyarısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Biden'ın ASEAN buluşması öncesinde ABD'ye "ateşle oynama" uyarısı yaptı - Son Dakika
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