Çin, Bilgi İşlem Altyapısının İnşasını Hızlandırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Bilgi İşlem Altyapısının İnşasını Hızlandırdı

18.07.2022 14:34
Çin, Bilgi İşlem Altyapısının İnşasını Hızlandırdı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin, dijital ekonomisini geliştirme çabaları kapsamında bilgi işlem altyapısının inşasını hızlandırdı.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin, dijital ekonomisini geliştirme çabaları kapsamında bilgi işlem altyapısının inşasını hızlandırdı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, 2021 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki çok büyük ve büyük veri merkezlerinin sayısının 450'yi, akıllı bilgi işlem merkezlerinin sayısının ise 20'yi aştığını gösterdi. Bakanlığın üst düzey bir yetkilisi olan Xie Cun, Çin'in bu yıl, ülkenin yeşil ekonomisinin büyümesine güç katacak, etkili ve yeşil bir bilgi işlem sektörünü güçlendirmek amacıyla, bilgi işlem altyapısının ve bütünleşik bir büyük veri merkezleri sisteminin inşasını daha fazla teşvik edeceğini söyledi. Çin, dijital ekonomisinin gelişiminde çok önemli bir temel oluşturmak amacıyla, ülkenin genel bilgi işlem gücünü artırmak için Şubat ayında sekiz ulusal bilgi işlem merkezinin yanı sıra 10 ulusal veri merkezi kümesi oluşturulmasını kapsayan bir mega proje başlattı. Veriler, 2012 yılında 11 trilyon yuan (1,62 trilyon ABD doları) olan Çin'in dijital ekonomisinin büyüklüğünün 2021 yılında 45 trilyon yuanın üzerine çıktığını gösterdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: Xinhua

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Bilgi İşlem Altyapısının İnşasını Hızlandırdı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
14:27 Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında gündemi sarsan sözler: Tek gecelik ilişkimin ürünü
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:37:56. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Bilgi İşlem Altyapısının İnşasını Hızlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement