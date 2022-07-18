Çin, Bilgi İşlem Altyapısının İnşasını Hızlandırdı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin, dijital ekonomisini geliştirme çabaları kapsamında bilgi işlem altyapısının inşasını hızlandırdı. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, 2021 yılı sonu itibarıyla ülke genelindeki çok büyük ve büyük veri merkezlerinin sayısının 450'yi, akıllı bilgi işlem merkezlerinin sayısının ise 20'yi aştığını gösterdi. Bakanlığın üst düzey bir yetkilisi olan Xie Cun, Çin'in bu yıl, ülkenin yeşil ekonomisinin büyümesine güç katacak, etkili ve yeşil bir bilgi işlem sektörünü güçlendirmek amacıyla, bilgi işlem altyapısının ve bütünleşik bir büyük veri merkezleri sisteminin inşasını daha fazla teşvik edeceğini söyledi. Çin, dijital ekonomisinin gelişiminde çok önemli bir temel oluşturmak amacıyla, ülkenin genel bilgi işlem gücünü artırmak için Şubat ayında sekiz ulusal bilgi işlem merkezinin yanı sıra 10 ulusal veri merkezi kümesi oluşturulmasını kapsayan bir mega proje başlattı. Veriler, 2012 yılında 11 trilyon yuan (1,62 trilyon ABD doları) olan Çin'in dijital ekonomisinin büyüklüğünün 2021 yılında 45 trilyon yuanın üzerine çıktığını gösterdi.