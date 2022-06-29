Çin, Bilim ve Teknoloji İnovasyonu Üzerine Küresel Bir Konferansa Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Çin, Bilim ve Teknoloji İnovasyonu Üzerine Küresel Bir Konferansa Ev Sahipliği Yapacak

29.06.2022 21:16
Çin, Bilim ve Teknoloji İnovasyonu Üzerine Küresel Bir Konferansa Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin (CCPIT) Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, Küresel Geleceğin Bilim ve Teknoloji İnovasyon İşbirliği Konferansı 29-30 Temmuz'da Beijing'de gerçekleştirilecek.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin (CCPIT) Çarşamba günü verdiği bilgiye göre, Küresel Geleceğin Bilim ve Teknoloji İnovasyon İşbirliği Konferansı 29-30 Temmuz'da Beijing'de gerçekleştirilecek. "Teknoloji Geleceği Güçlendirir, İnovasyon Gelişime Önderlik Eder" temalı konferans, aralarında CCPIT, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı'nın de aralarında bulunduğu birden fazla kurum tarafından ortaklaşa düzenleniyor.

Basın toplantısında konuşan CCPIT Sözcüsü Feng Yaoxiang, açılış töreni, genel kurul, tema forumu ve diğer etkinlikleri içeren konferansın dijital ticaret, entelektüel üretim ve otonom sürüş gibi çeşitli konulara odaklandığını söyledi. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak düzenlenecek olan konferansta, Çin'in bilim ve teknoloji inovasyonunun gelişimi ile gelecekteki eğilimleri inceleyen araştırma raporları da yayınlanacak. Uluslararası kurumların temsilcileri, ünlü bilim insanları ile sektör liderleri de konferansa katılmaları için davet edilecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Bilim ve Teknoloji İnovasyonu Üzerine Küresel Bir Konferansa Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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