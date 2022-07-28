Uzay araştırmasında kuantum dönemi! Çin ilk adımı attı - Son Dakika
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Uzay araştırmasında kuantum dönemi! Çin ilk adımı attı

28.07.2022 17:06
Uzay araştırmasında kuantum dönemi! Çin ilk adımı attı

Çin Bilimler Akademisi tarafından üretilen kuantum uydusu, Dünya yörüngesinde yapılacak deneyler için fırlatıldı.

Uzay ve havacılık araştırmaları, kuantum uyduları sayesinde daha hızlı ilerleyebilecek. Çin Bilimler Akademisi tarafından üretilen kuantum uydusu, Dünya yörüngesinde yapılacak deneyler için fırlatıldı.

Çin, micro-nano kuantum uydusu dönemi için düğmeye bastı

Kuantum, birçok alanda olduğu gibi havacılık ve uzay teknolojilerinde kullanılmaya başladı. Xinhua haberine göre, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Lijian roketi öğlen saatlerinde fırlatıldı. Dünyada bir ilki gerçekleştirilerek, micro-nano kuantum uydusu uzayın derinliklerine gönderildi.

Uzay araştırmasında kuantum dönemi! Çin ilk adımı attı

Jinan 1 olarak adlandırılan ve 100 kilogramdan hafif olan kuantum uydusu, bir aylık testten sonra hizmete girecek. Kuantum anahtar ağı olarak görev yapacak olan Jinan 1, gönderilen mesajları Quantum Entanglement (kuantum dolaşıklığı) ile şifreleyecek.

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Geliştirilen uydu, kuantum fiziği yasası sayesinde şifre çözme girişimlerini fiziksel değişiklik ile engelleyebilecek. Dünya çapında kuantum iletişiminin yaygınlaşmasını desteklemek için yakında yeni uyduların fırlatılacağı duyuruldu.

Çin'in ilk kuantum uydusu olan Mozi, yaklaşık 7 yıl önce yörüngeye gönderildi. Jinan 1'den 6 kat büyük boyuta sahip olan Mozi, işlem hızı konusunda Jinan'dan 3 kat daha yavaş.

Konu hakkında açıklama yapan yetkililer, "Micro-nano uydu ve minyatür yer istasyonları ile gerçek zamanlı, uydudan yer yüzüne kuantum anahtar dağıtımını gerçekleştirdik. Dünyada ilke imza atmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzay araştırmasında kuantum dönemi! Çin ilk adımı attı - Son Dakika

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