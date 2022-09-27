Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı üç uyduyu uzaya gönderdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin, 'Şiyan' sınıfı üç yer gözlem uydusunu fırlattı - Son Dakika

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