Çin, "Şiyan" sınıfı üç yer gözlem uydusunu fırlattı - Son Dakika
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Çin, "Şiyan" sınıfı üç yer gözlem uydusunu fırlattı

27.09.2022 10:42
Çin, "Şiyan" sınıfı üç yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı üç uyduyu uzaya gönderdi.

Çin, bilimsel deneyler ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı üç uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, "Şiyan-16A", "Şiyan-16B" ve "Şiyan-17" uyduları, Long March-6 roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 440'ıncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uyduların arazi etüdü, kent planlaması ve afet önleme çalışmalarında kullanılması amaçlanıyor.

Aynı sınıftan "Şiyan-14" ve "Şiyan-15" uyduları da önceki gün Tayyüen'den fırlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, 'Şiyan' sınıfı üç yer gözlem uydusunu fırlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, "Şiyan" sınıfı üç yer gözlem uydusunu fırlattı - Son Dakika
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