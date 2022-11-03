Hibrit Enerji Santrali kuran Çin dünyada bir ilki başardı - Son Dakika
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Hibrit Enerji Santrali kuran Çin dünyada bir ilki başardı

04.11.2022 14:02

Deniz yüzeyine kurduğu güneş panelleri çiftliği ile hem denizden hem de rüzgardan elektrik üretecek olan Çin'de yüzen güneş enerjisi panel tarlaları ile hem güneş hem rüzgar enerjisinden faydalanılarak temiz ve verimli enerji üretimi yapılacak.

Çin'in yenilenebilir enerji konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olduğu bir gerçek. Hem rüzgar hem de güneş enerjisi üretme konusunda oldukça avantajlı olan ülke, artık kendi topraklarını da aşarak deniz üzerinde enerji üretmeye başlıyor.

HİBRİT ENERJİ SİSTEMİ DENİZ ÜZERİNDE İLK DEFA KULLANILIYOR

Son olarak dünyanın en büyük açık deniz rüzgar tarlası projesini başlatan ülke, aynı zamanda dünyanın ilk deniz üstü hibrit enerji tesisini de kullanmaya başladı. Çin'in devlete ait kamu kuruluşu olan State Power Investment Corporation (SPIC), bir açık deniz rüzgar türbini ile birlikte çalışan dünyanın ilk açık deniz güneş enerjisi sitemini kurdu.

Hibrit Enerji Santrali kuran Çin dünyada bir ilki başardı

SPIC, Çin'deki beş büyük elektrik hizmeti veren şirketlerden biri olarak öne çıkarken aynı zamanda dünyanın en büyük fotovoltaik enerji üretim kuruluşu konumunda. İlk prototip, Çin'in doğusundaki Haiyang sahilinde yer alıyor. Proje, Norveç merkezli Ocean Sun'ın patentli yüzen güneş enerjisi teknolojisini kullanıyor.

İki yüzer güneş paneli toplamda 0,5 megawatt enerji üretebiliyor. SPIC'in sahip olduğu bir rüzgar türbinindeki bir transformatöre bağlı olan paneller, rüzgar türbinine ait elektrik şebekesine bir deniz altı kablosu ile elektrik aktarıyor.

Pilot proje başarılı olursa 2023 yılında 20 MW'lık bir yüzer rüzgar-güneş enerjisi çiftliği inşa edilmesi planlanıyor. Ocean Sun, Temmuz ayında proje için tescilli yüzen güneş enerjisi teknolojisini lisanlamış durumda. Bu proje ilk gerçek açık deniz güneş paneli olarak nitelendiriliyor.

Rüzgar-güneş hibrit sistemi potansiyel olarak enerji üretiminde önemli bir avantaja sahip. Güneşin tepede olduğu saatlerde paneller tarafından önemli oranda enerji elde edilirken ve açık deniz rüzgar türbinleri ise tipik olarak öğleden sonra ve akşam saatlerinde güçlerinin çoğunu üretebiliyor.

Çin ve Norveç ortak yapımı bu proje ile optimal enerji üretimi sağlanması muhtemel görünüyor.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR (1)
  • Bülent Soğukbulak: Adamlar böcek möcek nekadar pislik varsa yiyorlar ama akıla gelince dünyadaki en akıllı başarılı insanlar Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Teknoloji Hibrit Enerji Santrali kuran Çin dünyada bir ilki başardı - Son Dakika

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