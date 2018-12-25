Çin, Birleşmiş Milletler Bütçesine En Büyük İkinci Katkıyı Yapan Ülke Oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Cumartesi günü yayınlanan kararına göre, Çin'in 2016-2018 döneminde yüzde 7.92 olan katkısı önümüzdeki üç yılda yüzde 12.01'e yükselecek. Japonya'nın katkısı ise aynı dönemde yüzde 9,68'den yüzde 8,56'ya düşecek.

Üye ülkelerin BM bütçesine katkıları gayri safi milli gelir tahminlerinin de dâhil olduğu çeşitli unsur ve kriterlere bakılarak belirleniyor.

Bunun yanında Çin, 2019-2021 döneminde BM barış gücü bütçesine ikinci en büyük katkıyı yapan ülke olmaya devam edecek. Barış gücü bütçesi içindeki payı yüzde 10.24'ten yüzde 15.22'ye yükselecek.

Amerika Birleşik Devletleri ise, önümüzdeki üç yıl içinde Birleşmiş Milletlerin genel ve barışı koruma bütçelerine en fazla katkı sağlayan ülke olmaya devam edecek.