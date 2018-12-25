Son Dakika Haberleri: Çin, Birleşmiş Milletler Bütçesine En Büyük İkinci Katkıyı Yapan Ülke Oldu

Çin, Birleşmiş Milletler Bütçesine En Büyük İkinci Katkıyı Yapan Ülke Oldu

1 saat önce

Çin, gelecek yıldan itibaren Japonya'yı geçerek, Birleşmiş Milletlerin genel bütçesine en büyük katkıyı yapan ikinci ülke konumun gelecek.

Çin, Birleşmiş Milletler Bütçesine En Büyük İkinci Katkıyı Yapan Ülke Oldu, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Cumartesi günü yayınlanan kararına göre, Çin'in 2016-2018 döneminde yüzde 7.92 olan katkısı önümüzdeki üç yılda yüzde 12.01'e yükselecek. Japonya'nın katkısı ise aynı dönemde yüzde 9,68'den yüzde 8,56'ya düşecek.

Üye ülkelerin BM bütçesine katkıları gayri safi milli gelir tahminlerinin de dâhil olduğu çeşitli unsur ve kriterlere bakılarak belirleniyor.

Bunun yanında Çin, 2019-2021 döneminde BM barış gücü bütçesine ikinci en büyük katkıyı yapan ülke olmaya devam edecek. Barış gücü bütçesi içindeki payı yüzde 10.24'ten yüzde 15.22'ye yükselecek.

Amerika Birleşik Devletleri ise, önümüzdeki üç yıl içinde Birleşmiş Milletlerin genel ve barışı koruma bütçelerine en fazla katkı sağlayan ülke olmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:44 Kaynak: Bültenler

Japonya, Birleşmiş Milletler, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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