Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı - Son Dakika
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Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı

03.03.2022 08:24
Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısında çekimser kaldı.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, olağanüstü oturumda yaptığı konuşmada, ülkesinin çekimser kalma sebebini açıklarken, karar taslağının, "tüm üyelerle tam olarak danışarak hazırlanmadığını", "krizin tarihi ve karmaşık boyutlarını göz öne almadığını" ve "güvenliğin bölünmezliği ilkesi ile siyasi çözüm ve diplomatik çabaların artırılmasına vurgu yapmadığını" savundu.

Tüm ilgili tarafları krizin çözümü için pozitif rol oynamaya davet eden Büyükelçi Cang, "BM ve ilgili tarafların atacağı her adım, bölgesel barış ve istikrar ile tüm tarafların evrensel güvenliği ilkesine öncelik vermeli, gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm için pozitif rol oynamalıdır." dedi.

Cang, Çin'in tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini savunduğunu vurgulayarak, "Bir ülkenin güvenliği diğerininki pahasına sağlanmamalı ve bölgesel güvenlik askeri blokların güçlendirilmesine dayanmamalı." ifadelerini kullandı.

Çin'in Rusya ve Ukrayna arasında krizin çözümü için yürütülen müzakereleri memnuniyetle karşıladığını belirten Cang, uluslararası topluma, "taraflar arasında doğrudan diyalog ve müzakereler için uygun atmosfer ve koşulların yaratılmasını destekleme" çağrısında bulundu.

Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, Rusya'nın eylemini kınamayan az sayıdaki ülkeden biri olmuştu.

BM Genel Kurulunun Ukrayna kararı

Türkiye'nin de ortak sunucuları arasında yer aldığı karar tasarısı oylamada 5'e karşı 141 oyla kabul edildi. Oylamada 35 ülke ise çekimser kaldı.

Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya hayır oyu verirken, Çin ve Hindistan dahil 35 ülke çekimser oy kullandı.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken, Moskova'dan "tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekmesi" talep edildi.

Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda, " Rusya Federasyonu'nun, BM Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, BM Genel Kurulundaki Ukrayna oylamasında çekimser oy kullandı - Son Dakika


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