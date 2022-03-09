Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan'ı ziyaret edeceğini doğruladı - Son Dakika
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Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan'ı ziyaret edeceğini doğruladı

09.03.2022 18:54
Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan'ı ziyaret edeceğini doğruladı

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in mayısta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştireceğini doğruladı.

Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in mayısta Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne ziyaret gerçekleştireceğini doğruladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, "Çin, Bachelet'in mayısta Sincan bölgesine yapacağı ziyareti memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Tarafların ziyaretin detaylarına dair çalıştığını belirten Sözcü Cao, "Ziyaretin amacı karşılıklı ilişkileri ve iş birliğini geliştirmektir. Biz bazı ülkelerin bu meseleyi siyasi manipülasyon için kullanmasına karşıyız." ifadelerini kullandı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, dün BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48'nci oturumunda Pekin yönetimi ile BM heyetinin bölgeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Tarafların ayrıca BM'den bir ekibin Bachelet'in ziyareti öncesinde, nisanda bölgeye giderek hazırlık yapmasında mutabık kaldığı bildirilmişti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde çok sayıda Uygur Türkü kendi rızasının dışında tutuluyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çinli yetkililer, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermişti.

Çin makamları, daha önce BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerini ise geri çevirmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan'ı ziyaret edeceğini doğruladı - Son Dakika


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