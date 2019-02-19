Son Dakika Haberleri: Çin Bölgede Okuyan 17.800 Xinjiang'lı Öğrenciye Maddi Destek Sağladı

Çin Bölgede Okuyan 17.800 Xinjiang'lı Öğrenciye Maddi Destek Sağladı

1 saat önce

Bölgesel eğitim bürosunun yaptığı açıklamaya göre, 2018 yılında Kuzeybatı Çin'in Xinjiang Uygur özerk bölgesinde bölgede eğitimine devam eden 17.800 yoksul Xinjiang'lı öğrenciye maddi yardım sağlandı.

Çin Bölgede Okuyan 17.800 Xinjiang'lı Öğrenciye Maddi Destek Sağladı, System.String[]

Xinjiang 2016 yılında, bölgedeki kolejlerde okuyan ve maddi zorluklarla karşılaşan Xinjiang'lı öğrencilere yılda 6.000 yuan (885 $) tutarında maddi destek vermeye başlanmıştı. Bu projenin maddi kaynakları, Pekin, Şangay ve Shenzhen gibi zengin şehirlerin de dâhil olduğu 19 bölge ya da kentten gelen maddi yardımlardan karşılanıyor.

Büroya göre, destek alan 17.800 öğrenci, güney Xinjiang'nın en yoksulluk bölgeleri olan Aksu, Kaşgar, Hotan ve Kızılsu şehirlerinde yer alıyor.

Merkezi hükümet, 2010 yılında Xinjiang'daki ilk merkezi çalışma toplantısında, 19 il ya da büyük şehirlerin bölgeye finansal ve teknolojik destek sağlayacağı bir mekanizma oluşturmaya karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:42 Kaynak: Bültenler

Hotan, Aksu, Pekin, Güncel
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