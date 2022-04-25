Çin: "Bölünmez Güvenlik" Prensibi Uluslararası Toplum Tarafından Destekleniyor - Son Dakika
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Çin: "Bölünmez Güvenlik" Prensibi Uluslararası Toplum Tarafından Destekleniyor

25.04.2022 22:50
Çin: "Bölünmez Güvenlik" Prensibi Uluslararası Toplum Tarafından Destekleniyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin "bölünmez güvenlik" fikrinin sadece Rusya tarafından değil ABD tarafının da dahil olduğu uluslararası toplum tarafından desteklenen bir prensip...

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin "bölünmez güvenlik" fikrinin sadece Rusya tarafından değil ABD tarafının da dahil olduğu uluslararası toplum tarafından desteklenen bir prensip olduğunu hatırlaması gerektiğini söyledi. Sözcü bu sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden birinin kısa süre önce Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşla ilgili aralarında Kremlin'in "bölünmez güvenlik" konseptinin de bulunduğu güvenlik fikirlerini "papağan gibi tekrarladığını" iddia etmesinin ardından dile getirdi. Günlük rutin basın toplantısında konuşan Wang, "Çin, ABD'nin gerçekleri görmezden gelen bu tarz mesnetsiz suçlamalarını reddediyor" dedi.

Sözcü, "ABD tarafı, cehalet sorununun üstüne gitmeli ve bölünmez güvenliğin sadece bir Rus konsepti değil, aralarında ABD'nin de bulunduğu NATO üyeleri, Avrupa ülkeleri ve uluslararası toplumun geri kalanı tarafından geniş şekilde tanınan ve kabul edilen önemli bir prensip olduğunun farkına varmalı" diye ekledi. Bu prensibin 1975 Helsinki Nihai Senedi, 1990 Yeni bir Avrupa İçin Paris Şartı, 1997'de NATO ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan "İkili İlişkiler, İşbirliği ve Güvenlik Kurucu Senedi" ile 1999'da kabul edilen Avrupa Güvenliği Sözleşmesi gibi önemli belgelerde yer aldığını ifade eden Wang, ABD'nin bu belgelerin imzacısı ya da tarafı olduğunu söyledi. Tarihi unutmanın en büyük ihanet olacağını ve mutabakatı reddetmenin ağır sonuçlar doğuracağını kaydeden Wang, "ABD'nin bu haince uygulaması, tek taraflılık ile tarihsel revizyonizmin tipik bir örneği ve mevcut Avrupa güvenlik krizinin temel nedeni" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin: "Bölünmez Güvenlik" Prensibi Uluslararası Toplum Tarafından Destekleniyor - Son Dakika
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