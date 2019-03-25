Son Dakika Haberleri: Çin borsasından bir günde 1.6 milyar dolar çıktı

Çin borsasından bir günde 1.6 milyar dolar çıktı

1 saat önce

Yabancı yatırımcılar, 1.6 milyar dolarlık Çin hissesi sattı.

Çin borsasından bir günde 1.6 milyar dolar çıktı, System.String[]
Yabancı yatırımcılar, 1.6 milyar dolarlık Çin hissesi sattı. Bu Aralık 2016'dan bu yana en büyük günlük satış.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:46 

Aralık, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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