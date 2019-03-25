Çin borsasından bir günde 1.6 milyar dolar çıktı
1 saat önce
Yabancı yatırımcılar, 1.6 milyar dolarlık Çin hissesi sattı.
Yabancı yatırımcılar, 1.6 milyar dolarlık Çin
hissesi sattı. Bu Aralık
2016'dan bu yana en büyük günlük satış.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:46
Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı
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