Çin, BRICS grubunun genişletilmesi önerisinde bulundu - Son Dakika
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Çin, BRICS grubunun genişletilmesi önerisinde bulundu

21.05.2022 09:53
Çin, BRICS grubunun genişletilmesi önerisinde bulundu

Çin yönetimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubunun yeni üyelerle genişletilmesi çağrısında bulundu.

Çin yönetimi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS grubunun yeni üyelerle genişletilmesi çağrısında bulundu.

Çin'in dönem başkanlığı yürüttüğü grubun çevrim içi düzenlenen dışişleri bakanları toplantısının ardından yapılan açıklamada, Pekin'in önerisinin diğer ülkeler tarafından desteklendiği bildirildi.

Açıklamada hangi ülkelerin yeni üyeler arasında yer alabileceğine dair bilgi verilmezken bu konuda ilke, standart ve prosedürlerin belirlenmesi gereğinin altı çizildi.

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından 2009'da oluşturulan gruba 2010'da Güney Afrika katılmış, o zamandan bu yana yeni üye alınmamıştı.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, bu yılın başında ülkesinin gruba katılmak istediğini açıklamıştı. Öte yandan Asya-Pasifik bölgesinde Endonezya'nın da olası bir aday olabileceği değerlendiriliyor.

"Yükselen ekonomileri" bir araya getirmeyi amaçlayan grup, ayrıca "BRICS ARTI" diyaloğu kapsamında Kazakistan, Suudi Arabistan, Arjantin, Mısır, Endonezya, Nijerya, Senegal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland'ın dışişleri bakanları ve temsilcilerinin katıldığı ayrı bir toplantı yaptı.

Ukrayna konusunda "bağımsız tavır" çağrısı

Çin'in moderatörlüğünde düzenlenen çevrim içi toplantı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana düzenlenen ilk üst düzey BRICS buluşması oldu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, toplantıda yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri çağrısı yaparken, Batılı ülkeleri Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar ve Ukrayna'ya silah satışı nedeniyle eleştirdi.

Vang, Çin'in uluslararası ekonomik ve mali iş birliğinin silah olarak kullanılmasına ve ülkelerin anlaşmazlıklarda taraf olmaya zorlanmasına karşı olduğunu vurgulayarak, BRICS ülkelerine Ukrayna konusunda "bağımsız ve adil tavır alma" çağrısında bulundu.

Bazı ülkelerin kendi küçük bahçelerini yaratarak dünyada paralel bir sistem yaratmaya çalıştığını, bu durumun gelişmekte olan ülkelerin hareket alanını ve kaynaklara erişimini sınırladığına işaret eden Vang, BRICS ülkelerinin tek taraflı yaptırımlara ve yargı yetkisinin sınır aşırı kullanılmasına karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

BRICS ülkelerinden Çin, Hindistan ve Güney Afrika, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınayan karar tasarısı için çekimser oy kullanırken, Brezilya tasarıyı desteklemişti.

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Kaynak: AA

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