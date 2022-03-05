Çin, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7,1 artıracak - Son Dakika
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Çin, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7,1 artıracak

05.03.2022 10:59
Çin, bu yıl savunma harcamalarını yüzde 7,1 artıracak

Çin, savunma harcamalarını 2022'de, geçen yıla göre yüzde 7,1 artıracağını bildirdi.

Çin, savunma harcamalarını 2022'de, geçen yıla göre yüzde 7,1 artıracağını bildirdi.

Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu bütçe raporunda savunma harcamalarının yüzde 7,1 artışla 1 trilyon 450 milyar 450 milyon yuana (yaklaşık 230 milyar dolar) çıkacağını belirtti.

Çin geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 6,8 artırmıştı.

Artış oranı, yüzde 5,5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini aşarken, genel kamu harcamalarındaki yüzde 14,3'lik artışın altında kaldı.

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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