Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek? - Son Dakika
Üye Girişi

Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek?

02.08.2022 23:02
Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek?

Çin bugün itibariyle Tayvan adasını kuşatma altına aldı. Peki savaşa dönerse hangi Tayvan merkezli teknoloji şirketleri etkilenecek?

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim savaşın eşiğine geldi. Bu sabah itibariyle de Tayvan adası havadan ve denizden kuşatma altına alındı. Bunun üzerine ABD bir temsilci göndererek işgalin önüne geçmeye çalıştı. Fakat ipler kopma noktasına kadar geldi. Peki bu durumdan en çok hangi Tayvan merkezli hangi teknoloji şirketleri etkilenecek?

Tayvan merkezli teknoloji şirketleri!

TSMC

Acer

Asus

Gigabyte

Foxconn

Sea Sonic

Realtek

HTC

Lenovo

MediaTek

A4Tech

MSI

ADATA

Zyxel

ASRock

BenQ-Siemens

E-TEN

Compal Electronics

ViewSonic

Thermaltake

Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek?

Yukarıda paylaştığımız Tayvan merkezli teknoloji şirketleri, aslında listenin yalnızca görünen yüzü. Örneğin TSMC, teknoloji piyasasının en büyük yarı iletken üreticisi konumunda. Bu da kullandığımız akıllı telefonlardan otomobile kadar birçok teknolojik cihazın içinde TSMC tarafından üretilen çipler olduğu anlamına geliyor.

TSMC üzgün: Intel ve Samsung güçlerini birleştiriyor!

Örneğin, 13 Eylül'de Apple tarafından düzenlenecek etkinlikte yeni iPhone 14 serisi tanıtılacak. Bu cihazlarda TSMC tarafından üretilen A15 ve A16 işlemcileri yer alacak. Şirketin üretim kapasitesinin neredeyse yarısını Apple'a ayırdığını düşünecek olursak, olası bir savaş senaryosunda iPhone 14 modelleri piyasadan çekilebilir.

Tabii Qualcomm, NVIDIA, AMD, MediaTek, Marvell Technology, STMicroelectronics ve Broadcom TSMC'ye üretim yaptıran birçok diğer şirket de durumdan etkilenecek. Üstelik bunlar yalnızca TSMC'nin kapanması durumunda zarar görecek olanlar.

Foxconn'da TSMC gibi geliri yüksek çok uluslu şirketler arasında yer alıyor. Başlıca hizmetleri arasında üretim, dizayn ve satış hizmeti bulunuyor. En büyük müşterileri ise telefon ve tablet pazarında Apple, konsol pazarında ise Sony ve Microsoft.

Dolayısıyla neredeyse bütün teknoloji şirketleri işlemciden, ekranlara ya da Wi-Fi antenlerine kadar Tayvan merkezli üretime bel bağlamış durumda. Rusya- Ukrayna arasında olduğu gibi olası bir savaş durumunda çoğu şirketin iflas edeceği öngörülüyor. Ayrıca otomobil, telefon, bilgisayar ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm teknoloji üretiminin aksaması, hatta durması söz konusu.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
500
Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı Çin ordusu, Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki olarak tatbikat başlattı Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip' Rusya Dışişleri Bakanlığı: 'Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip'
Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek? - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
19:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin
22:36 Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşiyor: Taksitler 2-3 bin TL'den başlayacak
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 23:13:17. #1.12#
SON DAKİKA: Çin-Tayvan krizi büyüyor! Hangi teknoloji şirketleri etkilenecek? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement