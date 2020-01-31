Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, 'Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer... - Son Dakika

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer...

6 saat önce

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı.

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing,

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve diğer vatandaşlar olmak üzere geri getirmek için uçak yola çıktı. Bu akşam 23.00'te varmış olacak. Yarın sabah 01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. Türkiye vatandaşlarını alma talebini 29 Ocak'ta iletti." - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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