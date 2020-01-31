Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı. - Son Dakika
Son Dakika Politika Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, 'Türk tarafı insani bir tavır takındı. - Son Dakika

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı.

6 saat önce

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı.

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing,

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi" dedi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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