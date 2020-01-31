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Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı.
6 saat önce
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi" dedi. - ANKARA
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