Son Dakika › Politika › Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: 'Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye... - Son Dakika
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: "Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye...
6 saat önce
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: "Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:18 Kaynak: İHA
Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing: "Şu ana kadar Avustralya ve Pakistanlı kişiye bu virüs bulaştı. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok." - ANKARA
Son Dakika Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'dan koronavirüs raporu! Alınması gereken önlemler açıklandı Çin'den Türk vatandaşlarına kritik uyarı: Sokağa çıkmayın Çin'den "koronavirüs biyolojik saldırı" iddiasıyla ilgili açıklama geldi