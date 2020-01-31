Çin Büyükelçiliği korona virüsü hakkında son rakamları verdi - Son Dakika

Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, "30 Ocak itibarıyla Çin ana karasında teyitli virüs vakası 9 bin 692, durumu ağır olanların sayısı bin 527, bugüne kadar 213 kişi yaşamını yitirdi" dedi.



Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xie Xinxing, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve Çin'in büyük bir kısmı olmak üzere dünyada belli başlı bölgelere yayılan korona virüsüne karşı Çin Hükümeti'nin aldığı tedbirleri ve virüs hakkında gelinen son noktaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda en dikkat çeken unsurlardan biri Vuhan kentinde yaşayan Türkler ve bir kısım Azerbaycan vatandaşını geri getirmek için yola çıkan Koca Yusuf Askeri Uçağı'nın içinde gönderilen tıbbi yardım malzemeleri konusu oldu.



Çin Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Xinxing, toplantıda kaynağı tam olarak bilinmeyen korona virüs vakası konusunda sosyal medyada yanlış bilgiler dolaştığını ve Türkiye ve Türklerle ilgili olarak Wuhan'daki Türklerle ve bazı diğer ülkelerin vatandaşlarını geri getirilecek Koca Yusuf uçağının yola çıktığını belirtti.



"Türkiye insanı bir tavır takındı"



Xinxing'in Çin tarafının üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için çalıştığını belirterek, "Çin'in Ankara Büyükelçiliği olarak Türk tarafı 29 Ocak akşam saatlerinde Çin'deki Türkleri geri getirmek için talebini iletti. Bu talebi Dışişleri Bakanlığımız ve Gümrük İdaresi ve Hubei Valiliğine bilgi verdik, hızlandırıcı rol oynamaya çalıştık ve en kısa zamanda Çin'den olumlu yanıt alabildik. O bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönebilecek olmalarına çok sevindik. Bu süreçte inanılmaz zorlukları aşabildik. Birçok ülke benzer taleplerde bulundu. Türk tarafı insani bir tavır takındı. Biz uçağımızı göndereceğiz derken aslında Çin'e bin adet biyolojik tehlike tulumu, bin adet filtreli maske, 30 bin adet 2-3 katlı lastikli maske, 60 bin adet 3 katlı bağcıklı maske, 500 adet medikal koruyucu gözlük, 2 bin 500 adet koruyucu maske, 10 bin adet non steril takviyeli ekipman gönderdi" sözlerini kullandı.



Çin'de Pakistan ve Avustralya uyruklu 3 yabancıya bu virüsün bulaştığının tespit edildiği bilgisini veren Xinxing herhangi bir Türk vatandaşına korona virüs teşhisi konulmadığını belirterek, "Türk Dışişleri, Sağlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın temas halindeyiz. Türkiye'nin aldığı tedbirleri öğreniyoruz, bizim faaliyetlerimiz hakkında da bilgi veriyoruz. Amacımız herhangi bir vaka olduğu zaman mümkün olduğunca hızlı müdahale etmek ve korona virüsün yayılmasını engellemek. 30 Ocak itibarıyla Çin ana karasında teyitli virüs vakası 9 bin 692, durumu ağır olanların sayısı bin 527, bugüne kadar 213 kişi yaşamını yitirdi. 171 kişi taburcu oldu. 15 bin 238 kişi virüs şüphelisi oldu. 113 bin 579 kişi virüs şüphelileriyle temasta bulundular. Herhangi bir sorunları olmadığını teyit ettik. Bu kişiler farklı sağlık kuruluşlarında takip ediliyorlar. Çin dışında dünyada 111 vakaya rastlandı hiç ölen olmadı. Büyük ihtimalle yabani hayvanlardan insana bulaştı. İlaç ve aşı konusunda çalışmalar sürüyor" şeklinde konuştu.



"Diplomatik krizi söz konusu değil"



Koca Yusuf uçağının kalkış gecikmesinde oluşan sorunun diplomatik bir sorun mu olup olmadığını belirten Xinxing, "Diplomatik kriz asla söz konusu değil. Bir ülke yurt dışında yaşayan vatandaşlarını kendi ülkesine getirmek için özel prosedürler gerekiyor. Sadece Çin değil birçok ülkenin hava sahasından geçiş için uçuş onayı almak gerekiyor. Wuhan ve Hubei eyaletindeki olay çok hızlı gelişiyor. Çin tarafı da hazırlıklar yapmak gerekiyor. Bu da uzun zaman aldı" sözlerine yer verdi.



"Pazar denetimi üzerinde eksikliğimiz bulunuyor"



Xinxing, Çin'de korona virüsünün çıktığı düşünülen Pazar yerinin denetim eksikliğine soruya, "Deniz ürünlerinin satıldığı Pazar yeri sadece en büyük ihtimalle virüsün çıktığı yer olarak şüpheleniliyor. Bunu tam olarak daha tespit edemedik. Şu bir gerçektir bunu kabul etmek gerekir böyle bir Pazar denetimi üzerinde eksikliğimiz bulunuyor bunu kabul etmeliyiz. Hangi yabani hayvandan da çıktığını tam olarak bulamadık bunu olanca çabayla bulmaya çalışıyoruz. Çinililerin yemek kültürüne gelince ise tarafsız şekilde bu konuya bakmalıyız. Dünya basınında ya sosyal medya platformun Çinliler yarasa yiyor, böcek yiyor kesinlikle şahsım olarak ben bunları yemiyorum. Ben bu haberleri görünce çevremdeki farklı meslek gruplarında bulunan arkadaşlarıma sordum siz bunları yiyor musunuz diye aldığım cevap her zaman hayır şeklinde oldu. Bu yüzden genelleme yaparsak bütün Çinliler yarasa, böcek gibi şeyler yiyor demek yanlış oluyor. Bir avuç insan bunları yiyor ve herkesin alışkanlıkları da serbest. Biz de bu gibi şeyleri yemek isteyen insanları anlamakta zorluk çekiyoruz" cümlelerine yer verdi.



"Komplo teorileri"



Xinxing, virüsün Çin tarafından nüfusu dengelemek için üretildiği veya Çin'in ekonomisini çökertmek için başka ülkeler tarafından üretildiği komplo teorilerine yönelik sorulan soruya, "Bu gibi iddialarla ilgili gerçeklere ve bilime dayanmalıyız. Dayanağı olmayan iddialar hakkında yorum yapmayı uygun görmüyoruz. Bu iddiaları yaymanın herhangi bir faydası yok, aksine panik duygusunu artmasına yol açıyor. Çin'in bu virüsü kendisinin nüfusunu dengelemek için ürettiği iddiası saçma ve dayanaksız. Virüsün başka ülkeler tarafından Çin ekonomisini çökertmek için üretildiği iddiasını ise değerlendirebilecek bilimsel yeterliliğe sahip değilim. Biyolojik savaş iddiası doğruysa bu konu BMGK tarafından araştırılmalı" ifadelerine yer verdi. - ANKARA