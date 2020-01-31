Çin Büyükelçiliği'nden 'koronavirüs' açıklaması - Son Dakika

ÇİN'in Ankara Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Bay Xie Xinxing, ülkede ortaya çıkan ve hızla yayılan 'koronavirüs' salgınına ilişkin, "Çin'de virüs 9 bin 692 kişiye ulaştı, 1527 kişinin durumu ağır, 213 kişi hayatını kaybetti. Çin'de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir 'koronavirüs' yok" dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Basın Dairesi Başkanı Bay Xie Xinxing, ülkesinin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül 'koronavirüs'e ilişkin açıklamada bulundu. Xinxing, virüsün Wuhan kentinde yaygınlık gösterdiğini belirterek, " Koronavirüs'ün kaynağını henüz bulamadık. Dünyanın bu virüse ilgisi büyük. Çin hükümeti açıklık ve şeffaflık çerçevesinde son gelişmeleri bildiriyor. Sosyal medyada yanlış bilgiler ortaya çıkıyor" dedi.

'TÜRKLERİN TALEBİNİ YERİNE GETİRDİK'

Xinxing, Vuhan kentindeki 'koronavirüs' salgını nedeniyle 34 Türk, 7 Azerbaycan , 7 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye 'ye getirecek askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf"un gece saat TSİ ile 23.00 sıralarında bu kentte olacağını belirterek, "01.00'de geri dönmek için yola çıkacak. O bölgede yaşayan Türk vatandaşları ülkelerine dönebilecek, buna çok sevindik. Bununla uğraşmak oldukça zor, sadece Türkiye değil pek çok ülkeden aynı talep geldi. Biz zor şeyleri aşarak Türklerin talebini yerine getirdik. Çin de şu ana kadar Türk vatandaşına bulaşmış bir virüs yok. Şu ana kadar Çin'de Avusturalyalı ve Pakistanlı kişilere bu virüs bulaştı" diye konuştu.

'213 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'

Çin hükümetinin bu konuda üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirildiği vurgulayan Xinxing, "Çin'de virüs 9 bin 692 kişiye ulaştı, 1527 kişinin durumu ağır, 213 kişi hayatını kaybetti, 171 kişi iyileşti ve taburcu oldu. 15 bin 238 kişi virüs şüphelisi olarak belirlendiği kaydedildi. Wuhan kenti dışında Çin'de Hong Kong 'da 12, Makao'da 7, Tayvan 'da ise 9 kişide bu virüs saptandığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

Xinxing, virüsün ilk olarak geçen yıl Aralık ayında çıktığını, yabani hayvanlardan insanlara bulaştığının saptandığını belirtilerek, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda yabani hayvanlardan bulaşırken şimdi insanlardan insanlara da bulaşır hale geldi. Aşı bulma çalışmaları sürdürüyoruz. 3 ay içinde bulmayı planlıyoruz. Bu virüs Çin genelinde olan bir şey değil. Çin'in bir kentinde ortaya çıkan bir olay bu. İstikrarlı bir şekilde, bilimsel şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar ülkede bir karışıklık çıkmadı."

Xinxing, Çin'de 31 eyalette birinci derece acil durum mekanizmalarının aktif hale getirildiğini belirterek, "Deniz ürünleri piyasasını ve yabani hayvan yetiştiriciliği ve dağıtımını da ciddi kontrol altına aldık. Virüsün yayılmasını engellemek amacı ile Wuhan'da havalimanları, trenleri ve şehre girişleri ve çıkışları kapattık" ifadelerini kullandı.

'BU İDDİA OLDUKÇA SAÇMA'

Xinxing, 'Dünya basınında virüsün Çin'in kontrollü nüfus azaltma politikası olduğuna dair iddialar var. Ayrıca virüsün başka ülkelerden biyolojik savaş maksadıyla gönderildiğine dair iddialar var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz' sorusuna ise, şöyle yanıt verdi:

"Bu iddia oldukça saçma. Elimizde herhangi bir delil yok şu anda bunun biyolojik bir savaş olup olmadığı konusunda. Birleşmiş Milletler'in (BM) biyolojik savaş konusunda anlaşması var. Buna da bildiğim kadarıyla 190 ülke üye. Bu iddia doğru ise o zaman çok ciddi bir boyuta varır. BM ve Dünya Sağlık Örgütü araştırma yapması gerekir. Bilime dayanmayan hiç bir şeyde yorum yapmak doğru değil. Çin hükümetinin bu iddiayı araştırıp araştırmadığı konusunda elimizde şu an somut bir bilgi yok. Buradan sizin aracılığınızla bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Virüsle alakalı panik yapmayın. Ama uyanık kalın. Panik duygusu virüsün kendisinden daha zararlı."