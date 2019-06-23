Son Dakika Haberleri: Çin Büyükelçiliğinden Nurmuhammed Tohti'nin ölümü ile alakalı açıklama
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Çin Büyükelçiliğinden Nurmuhammed Tohti'nin ölümü ile alakalı açıklama

1 saat önce

Çin Büyükelçiliği, sosyal medyada tartışmalara konu olan Uygur Türklerinden emekli öğretmen Nurmuhammed Tohti'nin vefatı hakkında bir açıklama yaptı.

Çin Büyükelçiliğinden Nurmuhammed Tohti'nin ölümü ile alakalı açıklama, System.String[]
Çin Büyükelçiliği, sosyal medyada tartışmalara konu olan Uygur Türklerinden emekli öğretmen Nurmuhammed Tohti'nin vefatı hakkında bir açıklama yaptı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde Türk basınında yer alan Nurmuhammed Tohti ile ilgili haberler gerçek dışıdır. Aldığım bilgilere göre Tohti Çin Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Hotan Öğretmen İhtisas Okulundan emekli öğretmendi. Kendisi 20 yıldır kalp hastalığı ile mücadele etmekteydi. Uzun süre hastanede tedavi görmüş ve evinde dinlenmiştir. Tam olarak kişisel özgürlüklere sahipti. 31 Mayıs 2019 akşamı evinde kalp krizi geçirmiş, ailesi 120 acil yardım hattını arayarak, onu Hotan Hastanesine yetiştirmeye çalışmış, fakat yoldayken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Gerçek budur" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:30 Kaynak: İHA
Uygur, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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