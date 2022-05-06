Çin Büyükelçisi, ABD'yi Çin ile İş ve Ticaret İlişkilerini Siyasileştirmemeye Çağırdı - Son Dakika
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Çin Büyükelçisi, ABD'yi Çin ile İş ve Ticaret İlişkilerini Siyasileştirmemeye Çağırdı

06.05.2022 16:19
Çin Büyükelçisi, ABD'yi Çin ile İş ve Ticaret İlişkilerini Siyasileştirmemeye Çağırdı

WASHINGTON, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, ABD'yi Çin-ABD iş ve ticaret ilişkilerini siyasileştirmeyi bırakmaya ve Washington'ın Çin mallarına yönelik devam eden ek vergilerini iptal etmeye çağırdı.

WASHINGTON, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, ABD'yi Çin-ABD iş ve ticaret ilişkilerini siyasileştirmeyi bırakmaya ve Washington'ın Çin mallarına yönelik devam eden ek vergilerini iptal etmeye çağırdı. Qin, açıklamasını 29 Nisan'da Çin'in Washington'daki büyükelçiliğinde gerçekleştirilen ve Perşembe günü yayımlanan Forbes dergisi ile gerçekleştirdiği röportajında yaptı. Derginin Shanghai büro şefi Russell Flannery'ye konuşan Qin, "İş ve ticari ilişkilerimiz iki ülkeye ve dünyaya fayda sağlayarak kayda değer başarılar sağladı. Biz doğal olarak ortağız çünkü ekonomilerimiz son derece birbirini tamamlıyor" dedi.

Bu dönemde Çin-ABD'nin iş ve ticaret ilişkilerindeki pek çok "belirsizlik ve istikrarsızlık" nedeninin ABD kaynaklı olduğunu söyleyen Qin, "Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan 301. madde çerçevesindeki vergiler hala yürürlükte bulunuyor. ABD şimdi de Çin-ABD ilişkilerini yoğun bir rekabet olarak tanımlıyor. Bu şartlarda iş ve ticaret siyasi hale getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Çin'in ABD Büyükelçisi, "Bu sebeple umudumuz, ABD'nin ticari işbirliğimizi siyasallaştırmayı durdurması ve ticareti bir araç olarak kullanmayı bırakmasıdır. Böylece yatırımcılara daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik sağlayabiliriz" diye konuştu. Trump yönetiminde Çin ithalatına uygulanan ek vergileri hatırlatan Qin, "Bu ABD'nin ticaret açığını azaltmadı. Tam tersine, Amerikan şirketlerine ve Amerikalı tüketicilere daha fazla maliyet getiriyor" dedi. "ABD yönetiminin yeniden gözden geçirmesinin ve mümkün olan en kısa sürede bu durumu ortadan kaldırmasının zamanının geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Çin büyükelçisi, "ABD tarafı hala sürdürmek istiyorsa, daha fazla kayıp yaşamaya hazırlar mı bilmiyorum. Devam edeceklerse buna göre yaşamak zorundayız" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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