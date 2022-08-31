Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı

31.08.2022 11:32
Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı

Çin büyükelçisi "Çin ve Pakistan, iyiliği ve kederi paylaşan gerçek dostlar ve iyi kardeşlerdir.

Çin büyükelçisi "Çin ve Pakistan, iyiliği ve kederi paylaşan gerçek dostlar ve iyi kardeşlerdir. Birbirimize yardım etme ve büyük doğal afetlerle birlikte başa çıkma konusunda iyi bir geleneğimiz bulunuyor" dedi.

KARAÇİ, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Pakistan'daki sel mağdurlarına yaptığı yardım Salı günü ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'ye ulaştı. 3 bin çadırdan oluşan insani yardım, Karaçi havaalanında gerçekleştirilen bir törenle Pakistan'a teslim edildi. Törende konuşan Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong, Çin hükümetinin sel felaketinden zarar gören Pakistan halkı için endişe duyduğunu ve acısını paylaştığını söyledi. Nong Rong, "Çin ve Pakistan, iyiliği ve kederi paylaşan gerçek dostlar ve iyi kardeşlerdir. Birbirimize yardım etme ve büyük doğal afetlerle birlikte başa çıkma konusunda iyi bir geleneğimiz bulunuyor" dedi.

Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı

Çin'in Pakistan Büyükelçisi Nong Rong (sağda), Pakistan'ın güneyinde yer alan liman kenti Karaçi'de Çin'in Pakistan'ın sel mağdurları için hibe ettiği yardım malzemelerinin teslim töreninde Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir Khan ile el sıkışıyor, 30 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Törende konuşan Pakistan Enerji Bakanı Khurram Dastgir Khan, Çin'in Pakistan'daki selden etkilenen insanlar için tam zamanında ve en çok ihtiyaç duyulan yardımı sağladığını ifade etti. Khurram Dastgir Khan, "Pakistan hükümeti adına, milyonlarca Pakistanlının yerinden olduğu, evlerinin su altında kaldığı ve geçim kaynaklarının harap olduğu bu zor ve sınanma döneminde yardımımıza geldiğinden dolayı demir kardeşimiz Çin'e teşekkür ve minnet duyuyoruz" diye ekledi. Pakistan'daki Çinli işletmeler geçen Perşembe günü İslamabad'da Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) tarafından düzenlenen bir törenle ülkedeki sel mağdurları için 15,5 milyon Pakistan rupisinin (yaklaşık 71,340 ABD doları) üzerinde insani yardım da bağışladı. NDMA tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Pakistan'da Haziran ayının ortasından beri bu mevsim muson yağmurlarından kaynaklanan toplam can kaybının en az 1.136'ya yükseldiği ve 1.634 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan, Karaçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sel Mağdurları İçin Gönderdiği İnsani Yardım Pakistan'a Ulaştı - Son Dakika

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