Son Dakika Haberleri: Çin, büyüme hedefini açıkladı

Çin, büyüme hedefini açıkladı

9 dakika önce

2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6-6,5 aralığı olarak ilan eden Çin yönetimi, önceliklerinin istihdam olduğunu bildirdi.

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2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6-6,5 aralığı olarak ilan eden Çin yönetimi, önceliklerinin istihdam olduğunu bildirdi. Ülke, ekonomisini desteklemek için büyüklüğü 2 trilyon yuana ulaşan teşvikler sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:50 

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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