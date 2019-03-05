Çin, büyüme hedefini açıkladı
9 dakika önce
2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6-6,5 aralığı olarak ilan eden Çin yönetimi, önceliklerinin istihdam olduğunu bildirdi.
2019 yılı için büyüme hedefini yüzde 6-6,5 aralığı olarak ilan eden Çin
yönetimi, önceliklerinin istihdam olduğunu bildirdi. Ülke, ekonomisini desteklemek için büyüklüğü 2 trilyon yuana ulaşan teşvikler sağlayacak.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:50
LİHKAB, Son Günlerde Ortaya Çıkan İddialara Yönelik Basın Açıklaması Yaptı
Milli Piyango Karalanmış Bilet İddialarına Yanıt Verdi
TMSF Başkanı Muhiddin Güral: Kayyum Atanan 932 Şirketin Aktif Büyüklüğü 57,9 Milyar TL
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor