Çin, Büyümeyi İstikrara Kavuşturmak İçin Mali Politikalar ile Vergi Politikalarındaki Uygulamaları Hızlandırıyor

BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Yardımcısı Xu Hongcai, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in ekonomik büyümeyi desteklemek için bir dizi mali politika ile vergi politikasının uygulamasını hızlandırdığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Xu, Çin'in piyasa varlıklarının canlılığını teşvik etmek adına vergi ve ödeme indirimleri yoluyla yeni bileşik destek politikaları yürütülmesine yönelik çabalarını hızlandırdığını ifade etti. Xu, "Mikro ve küçük işletmelere Nisan ayından bu yana katma değer vergisi (KDV) kredi iadesi gerçekleştiriliyor. Öte yandan, orta ve büyük ölçekli şirketlere ödenmemiş KDV kredilerinin iadesine yönelik çalışmalar da planlanandan önce başlayacak" dedi.

Çin, bu yıl şu ana kadar işletmelere yönelik vergi yükünü azaltmak ve nakit akışını artırmak için 1,6 trilyon yuanlık (yaklaşık 235,8 milyar ABD doları) bütçe yarattı. Vergileri ve ödemeleri azaltıp insanların yaşamlarını sağlama almak için merkezi hükümet bütçesinden toplamda 1,2 trilyon yuanlık özel transfer ödemesi ayrıldı ve bunun 800 milyar yuanı halihazırda dağıtıldı. Xu, Çin'in yürürlükteki yatırımları genişletmek için yerel yönetimlerin özel amaçlı tahvillerinin ihracını ve kullanımını teşvik ettiğini de sözlerine ekledi. Yerel yönetimler 15 Mayıs'a kadar geçen sürede bir önceki senin aynı dönemine kıyasla 1,3 trilyon yuanlık artışla 1,5 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahvil piyasaya sundu. Çıkarılan özel amaçlı tahviller Nisan ayı sonuna kadar 11.000'den fazla proje için mali destek sağladı.

Bakan Yardımcısı Xu, zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için işletmelere yönelik destekleyici önlemlerin açıklandığını söyledi. Çin'de lojistik ve yeme-içme gibi Kovid-19'un sert şekilde etkilediği sektörlere yönelik imtiyazlı vergi politikaları uygulanıyor. Yerel yönetimler de kira, faturalar ve Kovid-19 önlemlerinin getirdiği masraflarla mücadele eden işletmeler ve serbest meslek sahiplerine yönelik desteklemelerde bulunmaya teşvik ediliyor. Bazı bölgelerde Nisan ayında mali gelirde yaşanan düşüşlerle ilgili de konuşan Xu, bu gerilemelerin ana olarak büyük ölçekli KDV kredi ödemeleri uygulamasından kaynaklandığını ifade etti. "Çin, vergi ve ödeme indirimleri aracılığıyla yeni bileşik destek politikalarını uygulamaya koydu, bu da işletmelerin mali yükümlülüklerini azaltıyor ancak mali geliri de düşürüyor" diyen Xu, ilerideki günlere dair de bakanlığın ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve yılın tamamına dair ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için ek politika araçlarını derhal tasarlayacağı ve politika düzenlemelerini güçlendireceği yorumunda bulundu.