Çin, Bytedance Douyin, Microsoft ve LinkedIn'in de içinde bulunduğu 105 uygulamayı uyardı - Son Dakika

Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), Bytedance Douyin, Microsoft Bing ve LinkedIn'in de içinde bulunduğu 105 uygulamayı uygunsuz veri işlemleri nedeniyle uyardı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nin internet sitesinde yayınlanan bir açıklamada, söz konusu 105 uygulamanın, kullanıcıların kişisel bilgilerini çok fazla topladığını ve yasa dışı erişim sağlayarak yasaları ihlal ettiği belirtildi.

Denetleme kurumu, şirketlerin sorunları 15 iş günü içinde çözmeleri gerektiğini, aksi takdirde yasal sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, kişisel verilerin korunmasını güçlendirmek ve gizlilik ihlallerini önlemeye çalışmak amacıyla uygulamalara yönelik incelemeleri arttırırken birçok internet şirketinin tüketicileri reklamlarla eşleştirmek için yoğun kişisel veri toplaması, Çin'de endişeye sebep oldu.

Çin hükümeti de vatandaşları hakkında büyük ölçekte bilgi toplarken Pekin yönetimi, kamplarda gözaltında tutulan Uygurların profilini çıkarmak ve takip etmek için yüz tanıma sistemini kullanmakla suçlanıyor.

Yetkililer Alibaba ve Tencent gibi dev şirketlerin etkisine karşı koymaya çalışırken, Çin'deki teknoloji şirketleri giderek sertleşen incelemelerle karşı karşıya kalıyor.

Uygulama üreticilerini, kullanıcıların izni olmadan aşırı veri ve bilgi toplama konusunda sorumlu tutan ve kişisel verilerin ne şekilde toplaması gerektiğini belirten hükümler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.