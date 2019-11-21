Son Dakika Haberleri: Çin çekirdeğini çiftçiler üretti, fiyatlar yüzde 20 düştü
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Çin çekirdeğini çiftçiler üretti, fiyatlar yüzde 20 düştü

6 saat önce

İthal edilen Çin çekirdeğini Kayseri'de üreten çiftçiler, çekirdek fiyatlarını düşürdü.

Çin çekirdeğini çiftçiler üretti, fiyatlar yüzde 20 düştü, System.String[]

İthal edilen Çin çekirdeğini Kayseri'de üreten çiftçiler, çekirdek fiyatlarını düşürdü. Geçen sene fiyatı 24 TL'ye kadar çıkan Çin çekirdeği, yüksek rekoltenin ardından 18 TL'ye kadar düştü.


Kayseri'de çiftçiler, dolgunluğu ve iç büyüklüğüyle piyasaları alt üst eden Çin çekirdeğini üretmeyi başardı. Kayseri'de çiftçiler tarafından büyük bir alanda üretilen Çin çekirdeğinin piyasaya sürülmesiyle beraber çekirdek fiyatlarında düşüş yaşandı. Geçen sene 24 TL'ye kadar fiyatı çıkan çekirdek, yüksek rekoltenin ardından tezgahlarda 18 TL'ye satılıyor.


Çin çekirdeğini değerlendiren kuruyemişçi Cuma Tan, "Geçtiğimiz yılki çekirdek rekoltesinin çok düşük olması çiftçimizi çok yordu. Bu yıl Çin tohumundan yerli çekirdeğimizi ürettiler. Fiyatlarda da yüzde 15-20 oranında düşüş olarak yansıdı. Gerekli destek ve teşviklerle, çiftçiyi bilinçlendirme çalışmalarıyla bunun önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağını, haliyle de yurt dışına döviz çıkışının daha az olacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Geçen sene dolar kurunun hareketliliğinden dolayı çekirdeğin fiyatı 24 TL'ye kadar çıkmıştı. Bu yıl yerli çekirdek sezona bol ve verimli girince 18 TL'ye tezgahımızda perakende olarak satıyoruz. Toptan olarak da bunu daha aşağıya da satabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Kayseri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
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